Negaron eximir de prisión a Julio Calivar por un presunto abuso sexual

Tras una denuncia de abuso sexual que radicó la madre de la víctima, que actualmente tiene 14 años, el abogado defensor del acusado presentó la eximición de prisión para su defendido y el Juez Benedicto Correa del Quinto Juzgado de Instrucción (Foto), esperó tener pruebas contundentes para tomar una decisión y cuando se expidió, mandó a detener al acusado, quien no fue encontrado en su casa.

Desde un principio la fiscal Claudia Salica había rechazado el pedido de la defensa, pero por la inconsistencia de los dichos de la madre de la víctima, nadie ni la querella, ni la fiscalía y tampoco la asesora de menores pidieron la detención de Calivar.

Tras escuchar los dichos de la menor en Cámara Gesell, allí se sustanciaron más las pruebas, y el juez tomó la decisión de denegar la eximición de prisión y mandar a detener al empresario.

La querella representada legalmente por el doctor Gustavo de la Fuente, pretende llevar al banquillo de los acusados al empresario, por el delito que pregona la causa (abuso sexual gravemente ultrajante) por el cual la pena mínima es de 4 años y la máxima de 6.

Esta pena es de cumplimiento efectivo, sin la posibilidad de condena condicional, bajo ningún soporte legal.

El caso salió a la luz la primera quincena del mes de marzo de este año y durante el mes y medio restante fue el período de recopilación de pruebas.

De acuerdo a los relatos de la menor, los episodios de abusos se habrían producido cuando ella tenía entre 11 y 13 años, hoy tiene 14. Los mismos habrían consistido en tocamientos en sus zonas íntimas y se investigará si también hubo sexo oral.

Por la posible veracidad de los dichos de la niña, es que el juez habría determinado poner bajo custodia policial a Calivar.

La calificación de gravemente ultrajante radica en que los presuntos abusos tuvieron lugar en la casa del acusado, por el acercamiento gracias al vínculo existente entre ambas familias y por haber utilizado como método de acercamiento regalos y posiblemente la entrega de sumas de dinero.

Si Calivar comparece ante la justicia, será sometido a declaración y luego quedaría detenido a la espera de resolver su situación procesal. Podría quedar procesado y así las partes tanto querellante como la fiscalía, podrían pedir la elevación del caso a juicio.

Por ahora Julio Calivar no ha sido encontrado y si bien allanaron el domicilio que dio como particular y de residencia, la policía que fue a buscarlo no lo encontró, señalaron desde la querella.

Extraoficialmente trascendió que se habría solicitado a la Dirección de Migraciones un informe para establecer si el empresario salió del país y por donde lo hizo.

Si es que se comprueba que no está en la provincia ni en el país será declarado prófugo y podrían pedir la captura nacional e internacional.