Negri: "'En Argentina no hay presos políticos. Hubo y hay políticos presos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló hoy que "en Argentina no hay presos políticos", sino que "hubo y hay políticos presos, y también hay otros (políticos) que no están presos y se robaron el país", en alusión a los dichos de la dirigente social Milagro Sala en ese sentido.



En una recorrida por la costa bonaerense, el diputado nacional por Córdoba precisó: "El Presidente dijo que no hay presos políticos y hoy Milagro Sala le respondió sin pudor diciendo 'pensé que la Justicia iba a cambiar más rápido´".



"Acá no estamos ante simples diferencias conceptuales: en esta guerra de declaraciones se está jugando la independencia del Poder Judicial", expresó Negri al referirse a las declaraciones de la jujeña.



Las declaraciones de Sala que motivaron la respuesta de Negri, fueron: "Con el nuevo Gobierno, tengo esperanza que cambie el viento del Poder Judicial y se termine el revanchismo para poder quedar en libertad".