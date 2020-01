Negri: "Estamos al lado del gobierno para lo que necesite" en materia de renegociación de la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló hoy que ese sector político está "al lado del gobierno y para lo que necesite en materia de refinanciación, renegociación o fortaleza en el frente externo por las deudas contraídas que entrecruzan la historia de la Argentina y que tiene actualidad".



"Hoy acompañamos en el frente externo y mañana seguiremos discutiendo aquí que país queremos para los argentinos", remarcó el jefe de la principal bancada opositora para justificar su apoyo al proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.



En su discurso de cierre, Negri agregó: "Por suerte ya quedó atrás la época de aplaudir los defaults. Eso le pone un perfil al país al momento de su negociación o la búsqueda de financiamiento; y saludo como positivo que hayamos madurado".



"No alcanza con decir que vamos a pagar solo si crecemos. Hay que definir cómo vamos a crecer, cómo va a ser nuestra política de exportación, cuáles son los motores donde tenemos desarrollo económico, porque . Ya pasó un tiempo suficiente como para que pudieran haber enviado un proyecto de Presupuesto al Congreso", aseveró.



Recordó también que "en 1985 se creó una comisión bicameral para la deuda externa y el PJ entonces decidió no integrarla. Sin embargo, algunos legisladores del PJ se sumaron a la renegociación que encaró (el fallecido ex presidente Raúl) Alfonsín; por eso sostenemos que la actual renegociación debe hacerse a la luz pública".