Newell's debe vender a un jjugador para poder reforzarse

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los dirigentes y el cuerpo técnico de Newell`s evalúan la posibilidad de reforzar el equipo con un delantero, pero para ello deberían vender antes el pase de un jugador del plantel, advirtió esta mañana un dirigente del club del Parque Independencia a Télam.



"El mercado fuerte de pases lo tuvimos en junio, cuando llegaron varios refuerzos, así que ahora salvo que vendamos antes a un jugador en el precio que creemos que vale no vamos a incorporar otro refuerzo", abundó el directivo "rojinegro".



En este sentido, el dirigente ñulista aceptó el interés del entrenador de contar con un delantero derecho y con un centrodelantero, "pero esas posibilidades no existen si antes no vendemos un jugador porque nos costó dos años poder ordenar el club económicamente y no estamos dispuestos a volver a pasar por lo mismo porque el equipo está armado".



Consultado sobre el posible interés de River por adquirir el pase del juvenil volante ofensivo Aníbal Moreno, el directivo del club del Parque Independencia sostuvo: "No existe ninguna oferta, solamente hubo un sondeo en mayo, cuando pedimos diez millones de dólares por el 70 por ciento del pase, pero tampoco en ese momento hubo una oferta de River de cinco millones de dòlares por el 80 por ciento del pase como dicen".



Con respecto a la posibilidad de los regresos de los ex jugadores ñulistas Ignacio Scocco y Pablo Pérez, el dirigente "rojinegro" opinó que "con ellos nos hemos saludado cuando jugamos, pero no existe ninguna posibilidad de que vuelvan ahora, salvo que los jugadores acepten ganar el contrato que Newell`s puede pagarles"