Newell's Old Boys dispuesto a no perder en el próximo encuentro ante Club Estudiantes de La Plata

Esta noche Club Estudiantes de La Plata se dará cita con Newell's Old Boys en el Estadio Jorge Luis Hirschi para disputar un partido de la Superliga. Newell's Old Boys viene sumando puntos tras una racha ganadora que incluye cuatro partidos seguidos y así se presenta de cara al enfrentamiento en que Club Estudiantes de La Plata ocupa el 3.° lugar de la tabla. Club Estudiantes de La Plata no logró sumar ningún punto en el encuentro anterior ante Independiente.

Club Estudiantes de La Plata ocupa la 3.ª posición de la tabla y Newell's Old Boys se encuentra en la 5.ª. Los separan dos puntos.