Newell's recibe al Gimnasia de Maradona en un partido por el promedio

Hace 1 hora

Newell's Old Boys, que suma 18 unidades y está a tres de los punteros Boca y Argentinos con un partido menos, recibirá mañana en su estadio a Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Diego Maradona y principal candidato al descenso.



El partido comenzará a las 19.10, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la señal de cable TNT Sports.



Diego Maradona, quien el miércoles cumplirá 59 años, será recibido como un ídolo por los hinchas del club del Parque Independencia, donde jugó cuatro meses hace 26 años, a fines de 1993.



En una Rosario conmovida por la presencia del "Diez", se agotaron las entradas que se vendían por Internet: unos 20 mil socios rojinegros que están exentos del pago del ticket, y unos 16 mil que abonan 1.500 pesos la popular y 2.500 pesos la platea, estarán en el estadio Marcelo Bielsa, informó una fuente del club a Télam.



El ex jugador y entrenador de Newell's Juan Carlos Montes, a la sazón el mismo que lo hizo debutar en Argentinos Juniors cuando apenas tenía 15 años en octubre de 1976, recibirá a Maradona en el medio de la cancha del Parque Independencia, anunciaron los organizadores.



En principio, Diego ingresará al campo de juego por la escalera del vestuario visitante, que está delante de la tribuna popular que lleva su nombre, pero en caso de que no pueda hacerlo por su operación de rodilla los organizadores tienen previsto una alternativa que le permita entrar a la cancha sin necesidad de subir una cuesta tan empinada, por un acceso cercano al vestuario.



Los dirigentes de Newell's preparan un gran festejo antes del partido, en el que también participarán ex compañeros de Diego, como Ricardo Giusti, ex volante de Newell's , Independiente y la selección campeona del mundo en 1986; y el capitán "rojinegro", Maximiliano Rodríguez, entre otros.



La recepción incluirá el regalo de una camiseta histórica de Newell's, que Maradona utilizó cuando jugó en el club entre septiembre de 1993 y enero de 1994.



Después de los abrazos, los fuegos artificiales y los recuerdos, Newell's y Gimnasia se verán las caras por tres puntos vitales para ambos en su lucha por escapar de los puestos del descenso.



"Los festejos y el clima por la llegada de Diego se vivirán antes del partido, pero después tenemos que tener la cabeza puesta en lo nuestro, así como la gente, que no tiene que ponerse ansiosa", advirtió el entrenador Frank Kudelka, en un esfuerzo por sacar a sus jugadores y hasta a los simpatizantes del clima festivo que se vivirá en el "Coloso" Bielsa en la previa.



Si bien Kudelka no confirmó la alineación, Newell's formará a priori con el mismo equipo que viene de ganarle a Patronato 3 a 1 como visitante, es decir que el volante ofensivo Mauro Formica, quien entró en ese partido y metió un gol, seguirá en el banco de suplentes.



En este sentido, Kudelka no contará tampoco con el juvenil volante Jerónimo Cacciabúe, quien la semana pasada se resintió del desgarro que sufrió en el isquiotibial izquierdo contra Boca, en el amistoso en el que Newell's goleó 3 a 0 a Central Córdoba de Rosario.



Algo similar ocurre en Gimnasia, donde en principio Maradona mantendrá la formación del equipo que viene de perder de local 1 a 0 contra Unión.



Newell's y Gimnasia cuentan con tres partidos recientes, en los que el "Lobo" venció en dos y el "rojinegro" en el restante.







--Posibles formaciones--







Newell's: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Lucas Albertengo, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.



Gimnasia: Alexis Arias; Maximiliano Caire, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, José Paradela y Matías García; y Horacio Tijanovich, Nicolás Contín. DT: Diego Maradona.







Cancha: Newell's.



Hora: 19:10.



Árbitro: Fernando Echenique.



TV: TNT Sports.