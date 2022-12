¿No juega más? El entrenador de Portugal, tajante con Cristiano Ronaldo

Tras ser suplente contra Suiza, Cristiano Ronaldo quedó molesto y su relación con el DT de Portugal se complicó. Es necesario resaltar que los lusos, en lo que va del Mundial Qatar 2022, se han mostrado como una de las selecciones más sólidas. Obtuvo el primer puesto del Grupo H y pasó a cuartos de final. Sin embargo, se ha generado una ola de rumores debido a la actitud de CR7 al finalizar el partido con los helvéticos.

Por otro lado, Record, uno de los medios deportivos de Portugal, aseguró que el delantero no estaba conforme con las decisiones de Fernando Santos, el entrenador. Eso, sumado a que amagó con abandonar el Mundial, lo cual luego fue desmentido por la propia Federación. En la previa del próximo encuentro que se llevará a cabo este sábado en el Estadio Al Thumama, frente a Marruecos, el DT detalló en conferencia de prensa sobre su charla con Cristiano Ronaldo.

Publicidad

"Esa conversación sucedió, sería malo que no hubiera pasado. Desde que llegué aquí, solamente le digo al equipo la alineación una hora y media antes del partido. La escribo en la pizarra. Tenía que pasar, era más de lo normal, no hago eso con todos, pero el capitán, alguien que es quien es, en cuanto a proyección, lo que representa para el portugués y para el equipo, naturalmente tenía que tener esa conversación", comenzó diciendo Fernando Santos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, agregó: "Sucedió en el día del partido después del almuerzo. No tuvimos ninguna conversación antes. La única conversación que tuve fue para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber. Tuvimos una conversación en mi oficina, él vino y le dije que no contaba con él para este partido desde el principio. Pensé que su entrada en la segunda parte podía resolver el partido".

La actitud de Cristiano Ronaldo ante la decisión del entrenador

"¿Si Cristiano estaba muy satisfecho? No. Suele jugar de titular. Es normal que no estuviera muy satisfecho. Pero fue una conversación perfectamente normal y tranquila. Nunca me llegó a decir que quería irse de la Selección. Creo que es hora de que detengamos algunas cosas. Está un poco de moda solo señalar a Cristiano. Si hay un mejor ejemplo, es el ejemplo que él dio en el partido. Era el que gritaba en el vestuario, el que saltaba, lo vi en la tele aplaudiendo junto a João Mário. Al final fue él quien llamó a aplaudir a sus compañeros. Dejen a Ronaldo en paz", resolvió Santos.