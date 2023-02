No se guardó nada: Sebastián Battaglia, palo para Riquelme y su salida de Boca

En las últimas horas, Sebastián Battaglia habló con la prensa y expresó cómo fue su salida de Boca Juniors. El entrenador argentino tocó temas de relevancia y algunos que hicieron mucho ruido en su momento. Dialogó sobre su última frase como DT del "Xeneize", los problemas internos y la relación que tenía con Juan Román Riquelme. En diálogo con TyC Sports, no se guardó nada y fue furor.

"Con el Consejo teníamos diferentes pensamientos y charlas de fútbol en donde uno piensa una cosa y otro, otra. Es con lo que hay que convivir. Con Román hablaba poco. Yo no soy ningún desagradecido ni mucho menos, sé que tuve la posibilidad de dirigir y pienso que podría haber sido de otra manera mi paso, no tan tormentoso, pero es lo que tocó, es un aprendizaje. Hubiese sido mejor hablar más con Román, pero se dio de esa manera", comenzó diciendo Battaglia.

Luego, Sebastián expuso: "Hablaba mucho más con los del Consejo (por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado). Uno puede tener un pensamiento y el otro, otro, pero lo importante es confiar. Relajarte y confiar en el que está al frente del equipo. Los muchachos del Consejo fueron los que me comunicaron que no iba a seguir siendo el técnico de Boca, no Román. Empatamos con Godoy Cruz y el equipo no me gustó nada. Suspendí la conferencia y se dijo que iba a renunciar".

"No me gustó el desorden y la locura que había tenido el equipo ese partido, fui claro con mis jugadores y les dije que lo que menos quería de mi equipo era eso. Lo entendieron muy bien y a partir de ahí las cosas se encarrilaron. Con Román hablábamos poco de fútbol. Hubo diferente situaciones que fueron incómodas. La del micro fue una de ellas, sin dudas. Pero se charló y a partir de ahí intentamos seguir de la mejor manera", resumió el exDT de Boca.

La salida de Battaglia de Boca

Por otro lado, Sebastián Battaglia afirmó: "No me arrepiento de mis declaraciones después de Corinthians. Me hicieron una pregunta (sobre los refuerzos que no habían llegado) y yo respondí algo específico, solamente eso. Si herí a alguien o no, nunca me lo vinieron a decir. No sé por qué me fui. Si fue esa la razón (sus dichos en la conferencia) o si fue deportiva. Nunca quedó claro. ¿Si me pareció poco serio que me despidieran en una estación de servicio? Se dio de esa manera, no hay que ahondar en detalles. Quedaba cómodo para los dos seguramente. Hoy ya no estoy más en el club, pero el día de mañana aconsejaría que fuera de otra manera".