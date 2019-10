Nueva Chicago podrá llevar a sus hinchas ante Brown de Madryn, con cambio de horario

Nueva Chicago, después de cinco años podrá llevar de visitante a sus hinchas a un partido oficial por uno de los campeonatos de la AFA, que está noche modificó el horario del partido con Guillermo Brown, a jugarse en Puerto Madryn, finalmente el domingo a las 16 en vez de a las 11, como estaba previsto originalmente, para que no se encime con el del seleccionado argentino frente a Ecuador en España. Este encuentro se jugará en el estadio Raúl Conti, con arbitraje de Bruno Bocca, por la novena fecha de la zona A de la Primera Nacional. La novedad alegró a la parcialidad del 'Torito', en cierto modo animada por el empate ante Mitre de Santiago del Estero (en la fecha anterior y en ocasión del debut de Rodolfo De Paoli, relator de fútbol, como director técnico, también igualó en Mataderos ante Estudiantes de Río Cuarto, pero 1-1) y que podrán aprovechar el feriado largo del próximo fin de semana para acompañar el equipo en su incursión por tierras chubutenses. Chicago no era acompañado por su público, salvo en los partidos por Copa Argentina, desde el 17 de mayo de 2014, cuando jugó con Colegiales, en el encuentro que lo consagró campeón de la primera B Metroplitana con gol de su ídolo recientemente retirado, Christian Gómez, donde el "público neutral" se presentó en el estadio de Munro. En tanto, preocupa que en ocho fechas aún no pudo ganar el conjunto de Mataderos, con seis empates y dos derrotas, lo que lo posiciona en una situación alarmante porque con seis unidades solo aventaja por una a Alvarado de Mar de Plata, que es el último de la zona A y el que por ahora está descendiendo de categoría. Por ello, el nuevo técnico -ex jugador de la entidad- trabaja intensamente en los entrenamientos para mejorar aspectos defensivos y dotar al plantel de mayor eficacia para definir y alcanzar la primera victoria en el torneo ensayando variantes, por lo que aún no hay una posible formación para el lance del domingo con Brown de Madryn. Esto se debe, también, a cambios obligados que deberá realizar el entrenador por la baja del experimentado zaguero Daniel 'Cata' Díaz -ex Boca y Rosario Central- por haber acumulado cinco amonestaciones, quien sería reemplazado por el debutante Rodrigo Tapia -ex San Lorenzo y Banfield-. A ello se suma la baja del lateral derecho Gonzalo Vivas, que sufrió un fuerte traumatismo y un corte con cinco puntos de sutura por una 'plancha' que recibió en la rodilla derecha ante Mitre, el último lunes. Por ello Rodrigo Izco pasaría a marcar el lateral derecho e ingresaría César More para cubrir el izquierdo, tal como ocurrió durante el transcurso del cotejo con los santiagueños. Una situación inédita se dio en la previa de este encuentro e involucra al técnico De Paoli, ya que hoy relató por TyC Sports el encuentro entre Argentina y Alemania desde Buenos Aires, pero justamente el domingo jugarán desde las 11 los argentinos con los ecuatorianos en la cancha de Elche, en Alicante, mientras él esté con el plantel verdinegro en Puerto Madryn, por lo que no está resuelta su doble tarea para ese día.