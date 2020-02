O BID disse para Alberto Fernández que há "disposição para adequar desembolsos" para a Argentina

POR AGENCIA TÉLAM 08 de noviembre de 2019

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou hoje seu "apoio" para a Argentina e "disposição para adequar desembolsos como prioridades do novo governo", por um montante de 6 bilhões de dólares, durante uma reunião que manteve a máxima autoridade, Luis Alberto Moreno, com o presidente eleito Alberto Fernández.







No encontro, realizado em um salão do aeroporto de Ezeiza, onde chegou Fernández procedente do México, após a primeira viaje internacional como mandatário eleito, foram abordadas as relações entre o organismo e o referido país.







Segundo foi informado em comunicado de imprensa da equipe de Alberto Fernández, o encontro teve como objetivo "avançar no apoio e acompanhamento do Grupo BID ao país na etapa que será iniciada com a posse do novo governo".







Na reunião, Moreno transmitiu para Fernández que o BID é um "sócio estratégico da Argentina e apoiará, não somente em áreas tradicionais como infraestrutura, proteção social, saúde, educação e desenvolvimento urbano, mas também em setores onde o Banco está na vanguarda global, como produtos de conhecimento, agenda digital, inovação e concorrência que fazem parte do plano do novo governo".