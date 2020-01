O Celebrity Eclipse e o Magnífica serão os cruzeiros estrelas da temporada em Ushuaia

POR AGENCIA TÉLAM 24 de octubre de 2019

O "Celebrity Eclipse" e o "Magnífica" serão os dois maiores cruzeiros turísticos que visitarão Ushuaia esta temporada, informaram hoje autoridades do porto da capital de Tierra del Fuego, que os batizaram como "estrelas" para este verão.







O "Celebrity Eclipse" recalou por primeira vez na Cidade do Fim do Mundo no ano passado, depois que o governo de Tierra del Fuego contratasse uma obra de dragado para atingir o calado de nove metros de profundidade necessários para que este e outros barcos semelhantes possam chegar até o cais local.







O segundo colosso do mar que visitará o porto pela primeira vez é o "Magnífica", da companhia MSC, e o fará com uma particular navegação de 116 dias, que realiza ao redor do mundo, durante a qual tocará os portos de 40 países.







Durante a temporada que começou em setembro e vai até abril de 2020, a cidade de Ushuaia, que funciona como porta de entrada para a Antártida, receberá 431 recaladas de cruzeiros, o qual significa mais de 100 mil visitantes marítimos, e entre 15% e 20% a mais que no ano anterior.