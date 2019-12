O consumo de eletricidade aumentou 5% em novembro e vai pelo terceiro mês consecutivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Comparado com o mesmo período do ano anterior, a procura de energia elétrica aumentou 5% em novembro, devido às temperaturas levemente superiores às de novembro de 2018, segundo informou a Fundelec.







O consumo da cidade de Buenos Aires e o ABC mostraram um aumento importante, tanto para a área da companhia EDESUR (5,1%) quanto para a EDENOR (5,2%), igual que no resto do país (5,6%), segundo dados provisórios da CAMMESA (Compañia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). Ao mesmo tempo, o aumento foi produzido por usuários residenciais, comerciais e industriais.







Contudo, após oito meses de queda do consumo, o acumulado de 2019 é de -3,4%. em novembro de 2019, a demanda líquida total do MEM foi de 10.531,7 GWh; enquanto para o mesmo mês de 2018, tinha sido 10.029 GWh.







Por tanto, a comparação medida ano a ano evidencia aumento de 5%. Também houve crescimento no ano a ano sazonal, atingindo 1,5%, em comparação com outubro de 2019, quando tinha havido uma demanda de 10.372,4 GWh.