O emprego registrado nos principais centros urbanos recuou 2,7% em novembro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A quantidade de postos de trabalho registrados nos principais centros urbanos do país recuou 2,7% em novembro em comparação com o mesmo período de 2018, informou o Ministério do Trabalho quando divulgou os resultados da última Enquete de Indicadores do Trabalho (EIL).



Por aglomerados, no Grande Buenos Aires os postos de trabalho foram reduzidos em 2,9% na comparação ano a ano, enquanto no Grande Mar del Plata e o Grande Bahía Blanca foram únicos nos quais o nível de emprego aumentou em comparação com doze meses atrás, com uma melhoria de 1,1% e 0,4%, respectivamente.



De acordo com o levantado pela Enquete de Indicadores do Trabalho, em novembro a variação mensal do emprego para o total de aglomerados mostrou uma diminuição de 0,1%, comparado com outubro passado, tendo o emprego formal acumulado 21 meses de quedas consecutivas desde fevereiro de 2018.