O futuro da indústria latino-americana de aço será debatido em Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

A cidade de Buenos Aires será sede da edição número 60 do Congresso da Associação Latino-americana do Aço (Alacero), o qual será realizado na metade de novembro, com um cronograma de temas centrado na incerteza sobre a evolução do comércio mundial, por causa da guerra comercial internacional entre os Estados Unidos e a China.







O encontro será realizado entre 11 e 13 de novembro no Hotel Hilton, onde também será analisada a situação político-econômica da região, as demandas de desenvolvimento sustentável e os progressos da indústria.







Entre os expositores é destaque a participação do cientista político argentino, Andrés Malamud, o qual contribuirá com sua análise e visão regional sobre os obstáculos políticos e comerciais que impactam nas três maiores economias da América Latina.







Também participará o economista Rodolfo Santángelo, o cientista político brasileiro Murillo de Aragão, e o cientista político mexicano Antonio Ortiz-Mena.



Pelo setor privado comparecerão os empresários Paolo Rocca (Techint); Máximo Bedoya (Ternium); Gustavo Werner (Gerdau); Jefferson de Paula (Arcelor Mittal) e Carlos Zuluaga (Acesco), entre outros.