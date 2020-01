O Governo congelou por 120 dias as passagens de ônibus e trens da área metropolitana

O Governo congelou hoje, por 120 dias, o preço da passagem de trens e ônibus da área metropolitana, uma decisão que beneficiará 15 milhões de pessoas, anunciou hoje o Ministro dos Transportes, Mario Meoni, em entrevista coletiva junto com o Ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero.







Assim, "as passagens atuais serão mantidas sem aumentos", disse Meoni, e explicou que a medida atinge ônibus e trens metropolitanos e beneficia 15 milhões de passageiros. O ministro afirmou que deste modo "é acompanhada uma política do Estado para cuidar ao conjunto da sociedade em um fator fundamental da vida cotidiana das famílias que é o transporte público".







"Nós estamos trabalhando sobre a base de um custo único de passagem. Vamos estabelecer um custo de passagem nacional e de custo nacional", antecipou a máxima autoridade da pasta dos Transportes.







O Ministério referiu que "com a RED SUBE a pessoa que combina um ou mais modos de transporte público, paga sua segunda passagem com um desconto de 50% e a partir da terceira viagem e as seguintes, o desconto é de 75%".