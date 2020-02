O Governo fecha a Representação Financeira da Argentina nos Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM 31 de octubre de 2019

O governo nacional decidiu fechar a Representação Financeira da Argentina nos Estados Unidos, criada em 1968 e que atualmente se encontrava livre e encomendou a tarefa ao Ministério da Fazenda, que deverá fazê-lo em um prazo no maior de seis meses.







O decreto destacou que atualmente a Argentina conta com representantes permanentes no Grupo Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e outros organismos monetários e financeiros internacionais.







Também referiu que o avanço das tecnologias da informação e das comunicações permite manter contato permanente com esses organismos e outras instituições, sem que seja necessário contar com um representante financeiro nos Estados Unidos para realizar o resto das tarefas.







O último funcionário nomeado na Representação Financeira da Argentina nos Estados Unidos foi Hernán Lorenzino em 2008, prévio a desembarcar no Ministério da Economia para substituir a Amado Boudou no final de 2011.