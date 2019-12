O novo presidente da companhia aérea Aerolíneas convocou ao "compromisso" dos trabalhadores para for

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O presidente da companhia Aerolíneas Argentinas, Juan Pablo Ceriani, convocou aos trabalhadores a se embarcar em uma “nova etapa com compromisso e confiança” e pediu para os trabalhadores “juntos”, fortalecer as companhias Aerolíneas e Austral.



Foi mediante uma carta encaminhada aos trabalhadores na qual refere que é “um honor” para ele “voltar a ocupar um lugar no percorrido histórico desta querida empresa” e que passou a fazer parte “da equipo da companhia em 2009 como Chefe de Relações com o Estado, e em 2013 assumi o papel de diretor por parte do Estado”.



“Eu conheço a companhia e gosto dela igual que todos vocês, por isso os convido a embarcarmo-nos nesta nova etapa com compromisso e confiança de que juntos vamos fortalecer as companhias Aerolíneas e Austral”, disse Ceriani na mensagem, mediante a qual realizou sua apresentação formal perante os integrantes da empresa.



Acrescentou que “o Grupo Aerolíneas é uma das companhias mais importantes e emblemáticas do país. Isso requer, além do orgulho de fazer parte dela, a enorme responsabilidade de levar adiante uma administração eficiente que a coloque novamente em um lugar de solidez e liderança de mercado que deve ter”.



Nesse sentido, remarcou que “esta administração terá como prioridade o diálogo e a visão transversal para que juntos possamos enfrentar os desafios que temos por diante” e encerra afirmando que sabe que conta “com o compromisso” de todos os trabalhadores.