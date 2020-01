O Senado abrirá na metade de janeiro a discussão de aposentadorias especiais, alugueis e lei de merc

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O Senado da Nação retomará sua atividade na metade de janeiro para abrir a discussão sobre o novo regime de aposentadorias especiais que o Governo prepara, e avalizar as leis de alugueis e de mercadorias, que já foram aprovadas pela câmara dos Deputados.







Os senadores deverão tratar também as condições das novas autoridades do Banco Central recebidos pela comissão de Acordos nos últimos dias de dezembro e, de acordo com fontes parlamentarias, não está descartado acrescentar ao temário a criação de um Fundo Nacional da Defesa para reequipar as Forças Armadas, com a iniciativa do ministro da área, Agustín Rossi.







O assunto central do período de sessões extraordinárias será a modificação do regime especial de aposentadorias de pessoal do Poder Judiciário e do corpo diplomático, que havia sido excluída da discussão da lei de Solidariedade Social, e receberá agora uma discussão preferencial.







O presidente Alberto Fernández formulou o anúncio em dezembro, afirmando que enviaria "um projeto de lei para acabar com as aposentadorias de privilégio (das referidas áreas) com o propósito de garantir a igualdade".