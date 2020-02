Oficializaron la postergación del pago del Bono Dual

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles la postergación hasta el 30 de septiembre próximo del pago de la amortización correspondiente a los “Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020”, a la vez que se interrumpe el devengamiento de los intereses.

El cambio de fecha fue formalizado a través del decreto 141, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de todos los ministros del gobierno nacional. Se dispuso que la postergación dispuesta no interrumpirá el pago de los intereses ya devengados de acuerdo con los términos y condiciones originales, y no alcanzará a las tenencias registradas al 20 de diciembre de 2019 que cumplan determinadas condiciones. Entre estas condiciones, se estableció que estos títulos deben corresponder a personas humanas y las conserven bajo su titularidad a la fecha de pago, y que el valor de la tenencia registrada al 20 de diciembre de 2019 sea inferior o igual a US$ 20,000 de valor nominal. También se exige que estos bonos correspondan, directa o indirectamente, a personas humanas que las conserven bajo su titularidad a la fecha de pago, y cuya trazabilidad pueda ser verificada por los citados organismos de contralor estatales.

Por otra parte, se dispuso que los “Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020”, cuyo pago de amortización se posterga por la presente norma, podrán ser utilizados para futuras suscripciones de títulos denominados en pesos, al valor técnico del citado instrumento calculado a la fecha de cada una de dichas colocaciones que se realicen.

Fuente: Télam.