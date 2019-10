Ongs cuestionaron que en el debate no se haya incluido la ley de lobby

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Organizaciones no gubernamentales (Ongs) cuestionaron hoy que la ley de lobby no haya sido parte del debate de los candidatos a presidentes, y lamentaron que la calidad institucional haya estado limitada a "acusaciones mutuas" y no a la generación de "mecanismos institucionales".



"Si bien la calidad institucional era uno de los ejes del debate, toda la cuestión giró en torno a acusaciones mutuas de vinculaciones a ilícitos entre Mauricio Macri y Alberto Fernández entre sí, y de José Luis Espert hacia ambos", dijo Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo.



De esta forma, De los Santos se refirió a las intervenciones de los candidatos de Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Frente Despertar en el bloque que se destinó a calidad institucional en el marco del segundo debate presidencial que ayer tuvo lugar en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.



Mientras que Mauricio Macri apuntó contra Alberto Fernández utilizando su paso por el gobierno kirchnerista como jefe de gabinete, y vinculándolo con la corrupción en la obra pública, el postulante del Frente de Todos lo hizo sugiriendo que el Presidente fue cómplice de presuntos hechos de corrupción en la empresa familiar.



En tanto, el referente de Despertar, José Luis Espert, le preguntó ayer durante el debate al ex jefe de gabinete del kirchnerismo si "no vio nada" durante su paso por el gobierno de Néstor Kirchner.



De los Santos lamentó que se hayan quedado en "acusaciones mutuas", en vez de abordar el tema a partir de los mecanismos institucionales necesarios para garantizar la transparencia, como lo es, según dijo, "la ley de lobby".



Tomando la posición de Directorio Legislativo, insistió hoy a través de su cuenta en Twitter en la necesidad de "generar mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en las gestiones de gobierno y que equiparen la posibilidad de los distintos actores de influir en las decisiones de Estado".



El colectivo de ecologistas, feministas y personas preocupadas por la precarización laboral y la ausencia de políticas públicas, tal como se definen, lamentan que los candidatos no se hayan pronunciado respecto a la ley de lobby, anoche, aprovechando la oportunidad que les daba el módulo totalmente destinado a debatir sobre calidad institucional.



En este marco, la plataforma Change.org tiene activa una petición que lleva la firma de una de las referentes de Directorio Legislativo, que ya ha sumado 15.896 firmas de la ciudadanía para que "regulen el lobby en Argentina" y "haya más transparencia" y "menos corrupción".



La ley de lobby tiene que ver con la relación de los políticos con las empresas y otros grupos de interés, a espaldas de la ciudadanía, y lo que busca es combatir estas prácticas "a escondidas" y hacerlas transparentes, con un registro público de las reuniones que se mantienen.



"Tenemos derecho a saber cuáles son los intereses que afectan la toma de decisiones de las y los funcionarios del Estado porque esas decisiones impactan directa e indirectamente en nuestras vidas. Acompañanos con tu firma para lograr que el candidatas y candidatos debatan y se comprometan con esta causa", dice la petición que los postulantes no tuvieron en cuenta.



El proyecto de ley de lobby se encuentra en el seno del Congreso, pero aún no fue tratado porque no existe consenso.