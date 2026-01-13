Operativo en Santa Lucía: cuatro detenidos con armas, droga y $1.5 millones

Bajo directivas de la Jefatura y Subjefatura de la Policía de San Juan, se desplegó anoche un exitoso operativo en la Villa del Sur, departamento de Santa Lucía, que terminó con la desarticulación de un grupo delictivo.

La intervención comenzó cuando los ocupantes de un Volkswagen Gol Trend intentaron darse a la fuga al ser interceptados por las patrullas, lo que derivó en la radiación del vehículo y la confección de actas de infracción.

Como resultado del procedimiento, las autoridades detuvieron a Baez (19), Corica (26), Luna (25) y a un menor de 16 años. En el interior del rodado y entre las pertenencias de los sujetos, los efectivos secuestraron dos armas de fuego calibre 11.25 mm, marca Ballester Molina, las cuales no presentaban numeración visible.

Asimismo, se incautó un importante cargamento de estupefacientes compuesto por 160 gramos de cocaína y 145 gramos de marihuana, además de $1.500.000 en efectivo.

Respecto a la situación judicial, Virginia Branca, del Fuero Especial de Flagrancia, intervino de forma inmediata y dispuso el inicio de un legajo por portación de arma de fuego, ordenando además las pericias correspondientes sobre el armamento secuestrado. Por su parte, el menor de edad quedó bajo la órbitade las directivas emanadas por el juzgado de turno pertinente.