Ordenan asistir a una madre y sus dos niños que padecen "graves" problemas de salud

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, ordenó al gobierno local brindar asistencia habitacional a una madre y sus dos hijos menores de edad que padecen enfermedades progresivas y degenerativas.



Fuentes judiciales confirmaron hoy que el magistrado dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) mantenga al grupo familiar en el Programa de Atención de familias en situación de calle y que continúe con el pago del alquiler de la vivienda en la que residen, a menos “que se ofrezca una propuesta superadora consensuada”.



A.V.M. de 30 años promovió la acción de amparo contra el gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) argumentando que está desempleada y abocada totalmente al cuidado de sus hijos.



Agregó que con un subsidio de 4.000 pesos mensuales y la cuota alimentaria de 2.500 pesos que le pasa su ex pareja, no podía hacerse cargo de los gastos de sus hijos, ambos de 7 años.



La mujer expuso sobre su derecho a la vivienda digna y reclamó que la misma tenga “accesibilidad adecuada a las dificultades de los niños” y “el espacio suficiente para la utilización de camas ortopédica y de la aparatología requerida para la rehabilitación” de los menores de edad.



Trionfetti evaluó el informe de un experto que consignó cuáles eran las condiciones habitacionales necesarias para afrontar las “graves patologías” de los niños, y otro socio ambiental que concluyó que la vivienda donde residía el grupo familiar no reunía esos requisitos.



“El derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada integra el plexo de los llamados ‘derechos sociales’” y, como “no se reducen a meras promesas y programas”, sostuvo el juez, “pueden ser exigidos al Estado” por individuos o grupos.



“Se trata de un mandato del poder constituyente al poder constituido para que haga y cumpla”, agregó.



El juez expuso que el GCBA “no diseñó ni implementó políticas públicas que permitan que la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad personal, económica y social tenga una verdadera oportunidad de procurarse un lugar para vivir, con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral”.