Organizar el fútbol femenino de manera horizontal, democrática y sorora

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Por Florencia "China" Pereiro (*)







Hace tiempo que vengo haciéndome una pregunta que todavía me da vueltas en la cabeza, ¿Quién nos cuida?. Las dudas sobre la seguridad que nos brindan a las jugadoras, está confirmada de forma trágica antes, incluso, de que arranque el partido. Pero sin embargo, el campeonato se juega igual, sabiendo también, que afuera quedaron varias compañeras que no se pueden recuperar tranquilas de sus lesiones. Y digo que no están tranquilas porque nadie las respalda, porque si no cuentan con obra social, el club al que pertenecen, desaparece. La liga en la que juegan, desaparece.



¿Alguien piensa por todos los estados que pasa una jugadora cuando se lesiona, cuando queda afuera de un certamen? El apoyo que se necesita es inmenso. Si a la hora de jugar pueden exigirnos a nosotras resultados y rendimiento, ¿Cómo después se lavan las manos?.



Naturalizamos situaciones que nos obligan a callar, porque en el mundo del fútbol en general nos acostumbraron a ver normal que no se le renueve un contrato a un jugador que se lesiona, defendiendo la camiseta de un equipo, incluso nos hacen creer que es normal que el jugador juegue lesionado.



A nosotras, nos hicieron creer además, que es normal que no podamos alzar la voz si algún dirigente o entrenador nos maltrata, nos hicieron creer que es normal, que nos acosen o que abusen de nosotras. Pero no, por supuesto que no es normal, y somos nosotras las que tenemos que gritarlo bien fuerte. El agresor sexual se maneja siempre de la misma manera, intimida, amenaza y manipula, en la casa, en una pensión a donde vienen las pibas del interior o en la cancha. Se conocen casos de abuso sexual, todos los días en nuestro país. Imagínense el miedo que tiene la jugadora, que además antes tiene que sortear peldaños constantemente, ya por elegir jugar al fútbol, un deporte que algunos adjudicaron a los hombres.



Pibas con pelotas quiere organizar el fútbol femenino de manera horizontal, democrática y sorora, ser un espacio que reúna todas las formas de practicar el fútbol, respetando las diferencias pero uniendo los reclamos. Queremos ser un precedente para que otras generaciones de futbolistas gocen de condiciones dignas. Queremos lograr que las jugadoras dejemos de sentir que estemos solas, queremos que nos rodee la sociedad, y nos crean, sin condenarnos por no denunciar a tiempo (porque siempre es a tiempo), queremos que nuestros colegas también se sumen al apoyo y propongan un trato justo, queremos que sea el estado el que nos cuide, el que nos protege. Queremos que esos entrenadores que se sintieron impunes no continúen en actividad. Muchas ya no tenemos miedo.







(*) Ex jugadora de Boca. Fundadora de Pibas en Pelotas, colectivo que reúne jugadoras activas y retiradas todas las disciplinas incluyendo fútbol 11, futsal, fútbol calle y fútbol villa.