La provincia de San Juan fue una de las grandes protagonistas de la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia, un evento que reunió cultura, turismo, producción y federalismo en pleno corazón de Buenos Aires. En este marco, el gobernador Marcelo Orrego participó de la apertura de la propuesta sanjuanina, desarrollada en la histórica Casa de San Juan, ubicada en Sarmiento 1251, espacio que alguna vez habitó Domingo Faustino Sarmiento.

Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires

Acompañado por la directora de la Casa de San Juan en Buenos Aires, Gabriela Forconesi, Orrego ofició de anfitrión y brindó un mensaje de bienvenida a los visitantes. “Es un orgullo estar aquí, compartiendo esta noche en la que Buenos Aires se transforma en un mapa vivo del país. Una noche para recorrer Argentina en unas pocas cuadras, para viajar sin equipaje y para reencontrarnos con aquello que nos hermana con toda la República”, expresó.

La Casa de San Juan abrió sus puertas con una propuesta inmersiva en la Noche Federal en Buenos Aires

El mandatario destacó que San Juan llegó a la capital nacional “con el corazón abierto y la identidad encendida”, remarcando que se trata de “una tierra que se reconoce en el sol, en la montaña y en la fuerza de su gente que transforma con sus manos los frutos que nos dio la naturaleza. Una tierra que late con historia, con trabajo, con cultura y con futuro”.

Orrego también recordó la reciente Fiesta Nacional del Sol y señaló que la delegación sanjuanina llevó a Buenos Aires “un pedacito de esa celebración: el sonido de nuestras guitarras, los colores de nuestros paisajes, el aroma de nuestra cocina, la calidez que nos define como pueblo”.

Al describir a la provincia, afirmó que “quien visita San Juan descubre que no es solo un destino: es una experiencia”, haciendo referencia a la belleza de los valles, la cordillera, la influencia del viento Zonda y la riqueza productiva local. Para cerrar, extendió una invitación directa: “Vengan a San Juan. Caminen nuestros valles, compartan nuestra mesa, vivan la experiencia de una provincia que abraza, que recibe, que crece y que quiere ser descubierta. San Juan los espera, con el sol encendido y el corazón dispuesto. Porque quienes pisan San Juan, siempre vuelven”.

Una noche para recorrer el país

La Noche de las Casas de Provincia es organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO) y propone cada año que las sedes provinciales en Buenos Aires abran sus puertas al público. Bajo el lema “Recorré el país en una noche”, los visitantes pueden disfrutar de actividades artísticas, espectáculos, gastronomía, productos regionales y experiencias culturales de cada territorio.

En este contexto, la Casa de San Juan presentó su propuesta “San Juan: La Tierra del Sol entre Estrellas”, una experiencia inmersiva que comenzó en la vía pública con un escenario abierto donde hubo presentaciones musicales, intervenciones teatrales, títeres gigantes, artistas sanjuaninos y una puesta dedicada a la figura de Sarmiento.

En el interior del edificio, el público recorrió ambientes temáticos que reflejaron distintos aspectos identitarios de la provincia. El paseo inició en el Umbral de la Tierra, una cueva mineral recreada con sonido y ambientación, y continuó en el Valle de los Tiempos, donde se exhibió un dinosaurio a escala y una instalación prehistórica que incluyó el Juego del Zonda con premios para los participantes.

Luego, los visitantes atravesaron el Túnel de Día, un corredor que representó la energía del sol sanjuanino mediante luces cálidas y una esfera solar, para desembocar en el Segundo Patio, donde se exhibió la producción local con un holograma de cóndor narrando los ciclos de la tierra.

La experiencia culminó en el Túnel de Noche, un espacio oscuro iluminado por una luna gigante y luces en forma de estrellas, que conectó con La Pulpería, donde se ofrecieron platos típicos como empanadas sanjuaninas y tomaticán. La noche incluyó también una peña tradicional y un momento musical dedicado a la historia de la Difunta Correa.

La propuesta buscó presentar a San Juan como una provincia viva, luminosa durante el día y profunda bajo las estrellas, unida por la calidez de su gente y la fortaleza de sus tradiciones, invitando a descubrirla desde una experiencia sensorial y cultural completa.