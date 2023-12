El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, asumirá su segundo mandato al frente del municipio. El jefe comunal acompañó a Sergio Miodowsky, quien asumió como intendente de Rivadavia. En contacto con la prensa afirmó que hará cambios de nombres en las secretarías municipales para esta nueva gestión, aunque evitó dar detalles.

Respecto al gobierno provincial, que comandará su hermano Marcelo Orrego, el santaluceño dijo que espera un comportamiento de la oposición similar al que tuvo Juntos por el Cambio cuando ocupó ese rol durante los últimos 12 años. "Lo que estaba bien lo acompañamos, lo que estaba mal lo dimos a conocer sin poner obstáculos ni palos en las ruedas. Para que a San Juan le vaya bien, le tiene que ir bien al gobernador y para que al gobernador le vaya bien, tiene que tener diputados que acompañen las políticas que él cree debe implementar ante las necesidades de los sanjuaninos. Y la Cámara de Diputados debe analizar eso y ejercer como organismo de control. Esto se tiene que dar así, de lo contrario sería muy malo porque nosotros lo hicimos así. Con consenso y diálogo acompañamos a este gobierno", consideró.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Orrego, además, analizó la realidad nacional y dijo que "necesitamos que se normalice el país y de ahí en adelante tenemos que pensar cómo mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos. Sin dudas que Marcelo va a transformar San Juan".

"Estamos trabajando en el municipio. Tenemos una planificación trazada para que Santa Lucía siga creciendo, es imposible frenar esto porque tenemos económicamente estable el municipio. No tenemos para tirar manteca al techo, pero sí tratamos de optimizar los recursos del Estado al máximo para que los beneficios les lleguen a todos los vecinos", continuó Orrego.

Finalmente, disparó un tiro por elevación al uñaquismo al afirmar que "con que el gobierno provincial nos dé lo que nos quitó creo que vamos a andar muy bien". "Hablo de pavimentación que se hizo en todos lados, en Santa Lucía no. La reparación de la calle Hipólito Yrigoyen que no se logró, el hundimiento de cloacas en la calle Gorriti. En Nación presentamos planes que no nos entregaron y a otros municipios sí", concluyó.