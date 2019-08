Ortiz: “Lo que no hizo Tránsito y Transporte en dos años, lo hizo en diez días”

Un problema sinfín parece ser el que tienen los vallistas. Es que cuando se pensó que se restablecía el transporte que conectaba a los vecinos del departamento del este con La Rioja, todo volvió a complejizarse.

Esto se debió a que el convenio firmado por la Municipalidad y la empresa Arce para prestar de nuevo un servicio, que no funcionó durante más de un año, no entró en vigencia por la intervención de Tránsito y Transporte de la Nación.

Este ente decidió llamar a licitación y se presentaron tres empresas de colectivo riojanas Mayo, Facundo y Arce y una sanjuanina, Vallecito, que finalmente será la que prestará el servicio.

Sin embargo es incierta la fecha en la que los buses vuelvan a unir estos pueblos y así lo manifestó Omar Ortiz, intendente de Valle Fértil en diálogo con DIARIO HUARPE: “Todavía Tránsito y Transporte no saca la resolución necesaria para que se restablezca el servicio. Con esto, nos bajó todo el convenio con Arce pero después no sacaron la resolución para que circulen los colectivos”.

Sobre el acuerdo que se había firmado en junio y que se había anunciado como la solución al problema que tienen alrededor de 250 personas que viajan por estudio, salud o trámites a La Rioja, Ortiz dijo: “Con ese acuerdo íbamos a sentar un precedente que no le convenía a nadie y recién ahí Nación se movió y lo que no hizo en dos años, lo hizo en diez días. Llamó a licitación y ganó Vallecito pero ahora no saca esa resolución final”.