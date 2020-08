Osvaldo Muñoz entrena para unir las siete cumbres más importantes de San Juan

Los objetivos que uno se plantea en la vida es bueno cumplirlos y el atleta albardonero Osvaldo Muñoz está a punto de lograr uno a corto plazo como es atravesar por la cumbre de los siete picos montañosos más importantes de la provincia.

Osvaldo sabe que no será nada sencillo, pero para eso se entrena desde hace un tiempo prolongado para llevar adelante su sueño, algo que nunca antes hizo en la provincia de San Juan. Quiere unir las siete cadenas montañosas más importantes de la provincia: El Villicum en Albardón; Panorámico en Las Lomas de Las Tapias; Tres Marías en Ullum; Sierras Azules, María Auxiliadora, Cerro América y Cerro Negro en Zonda.

Osvaldo Muñóz entrenando. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

"Un día en la mañana tomando mates con mi madre salió la idea de unir siete de los picos más importantes de San Juan. La ideas es unirlos a puro Trail Running, son como unos 70 kilómetros con 3.600 metros de altura y unas 12 horas de recorrido aproximadamente. La idea es salir el domingo 16 de agosto a las 00. Me estoy preparando y entrenando bastantes horas a la semana, alrededor de 140 kilómetros semanales. Entreno en Albardón, lugar donde comienza mi desafío, por eso entreno en lugares por lo que transitaría ese día", dijo Osvaldo.

Osvaldo Muñóz entrenando. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

El deportista sanjuanino viene de una familia con 9 hermanos, él es el octavo de ellos y el único que se dedica más de lleno al Trail Running. Por tal motivo, no solamente quiera atravesar los siete picos por su experiencia y para entrar en los récords, sino también para ser uno de los héroes de su familia que viene en Albardón en un lugar muy humilde y sueña con llevarlos a un lugar mejor.

Osvaldo Muñóz en el villicum. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

"La idea de unir las siete cumbres a puro trail, es por motivos de esto que está pasando con el Covid-19 y la violencia infantil y de mujeres secuestradas y con abusos, entonces todo esto es lo que me lleva a pensar en hacer algo de esto y más como a mí me gusta que es correr en montaña", expresó el albardonero.

Osvaldo Muñóz en su casa. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

Muñoz lleva tiempo compitiendo en carreras de trail, donde algunas de sus carreras las dejó marcadas en varios podios:

* Desafío Al Panorámico 16k 4to en general y 1ro en la categoría.

* Carrera a Beneficio de Franco Oro 3ro en la general 12 kilómetros.

* Cielo Nocturno primer edición 2do en la general de 8 kilómetros.

* Cielo Nocturno segunda edición 2do en la general de 12 kilómetros.

* Cielo Nocturno tercera edición 3ro en la general de 25 kilómetros.

* Quebrada Rugiente 2018 1ro en la general con Juan Manzano.

Por último, Osvaldo quería agradecer "a todos lo que me están apoyando, a DIARIO HUARPE, Revista al Límite, Cura Brochero kinesiología y Fisioterapia, RG Eventos Deportivos Running, a mis amigos del trail running que me ayudan en la presentación mental y física, también a Carlos Becerra mi entrenador que me está ayudando muchísimo y al Team Zona Running".