Otra tía del adolescente investigado dijo que éste quería atacar a "machetazos" a su padrastro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una tía materna del adolescente de 17 años investigado por el triple crimen de Melchor Romero dijo hoy que el chico le había manifestado sus deseos de atacar a "machetazos" a su padrastro, una de las tres víctimas de la masacre, y que también guardaba un arma de esas características debajo de la cama.



Así lo reveló esta tarde a Cŕonica TV Rosalía, hermana de Graciela Holsbak (54), asesinada el 1 de enero pasado junto a su pareja Raúl Bravo (58) y su nieta Alma (5) en una casa de la localidad platense de Melchor Romero.



"Es un chico muy sumiso, de bajo perfil, que no tiene muchos amigos. Conmigo fue servicial. No sé qué pudo haberle pasado", indicó la mujer.



Rosalía recordó que en una ocasión ella fue a la casa de Graciela porque iba a "salir" con ella y Raúl y que su hermana le dejó al adolescente la "comida en el horno".



En esas circunstancias, la pareja de su hermana le comentó "¿viste que es un nene de mamá?", tras lo cual, su sobrino salió de su habitación y la saludó.



Y en ese momento el chico le dijo a su tía: "Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos".



En ese sentido, Rosalía detalló que su hermana le contó que el adolescente "tenía un machete debajo de su cama y que no dejaba a nadie entrar a su habitación".



"Mi hermana siempre me decía que él era muy cerrado, que estaba todo el tiempo con los auriculares puestos", añadió la mujer.