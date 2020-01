Otro municipio bonaerense eliminó la elección de la reina de la fiesta regional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, anunció que se eliminarán en ese distrito bonaerense los concursos de elección de reinas porque "elegir a una mujer sobre parámetros de belleza física no va más".



A través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal radical explicó que "a partir de este 2020 no vamos a realizar más concursos de Reinas (son sólo mujeres) desde el municipio de General Viamonte".



"Elegir a una mujer sobre parámetros de belleza física no va más. Esta tradición perdió sentido. No debemos seguir reproduciendo estos valores", posteó.



Añadió que "este tipo de belleza es construida y percibida subjetivamente. ¿Quién puede decir entonces que alguien es bello y quién no?", planteó Flexas y apuntó que "es hasta violento y reproduce un modelo de sociedad en que el atributo de supremacía de la mujer depende de su físico".



"Con esta eliminación de los concursos buscamos ponernos a tono con el cambio cultural que se está dando y con la necesidad de reproducir el valor de la belleza del saber, del respeto y del ser buena persona. Construyamos una sociedad más igualitaria y de valores", finalizó.



Medidas similares adoptaron ya en la provincia de Buenos Aires Carhué, Escobar y Lincoln.



Hace pocos días se anunció que en los carnavales de Lincoln ya no habrá reina sino "embajadora cultural" para reconocer "logros de superación personal, intelectual, conocimiento cultural, trabajos y compromisos comunitarios" para que el espacio tienda al "fortalecimiento y empoderamiento de la mujer".



En igual línea, semanas atrás el intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres, anunció la eliminación de la elección de la Reina Provincial del Turismo Termal "en un paso con perspectiva de género para terminar con la cosificación de las mujeres".



En septiembre pasado, se eliminó de la Fiesta Nacional de la Flor de Escobar la coronación de la Reina Infantil del Capullo "para evitar actos que llevan a la cosificación de sus cuerpos".