Pablo Duggan insultó al Kun Agüero por referirse a la economía de Argentina

Tiempo atrás, el Kun Agüero se refirió a la chance de dolarizar la economía en Argentina y Pablo Duggan explotó. El conductor radial tuvo un feroz momento hace pocas horas, cuando le envió un viral comentario al exatacante del Manchester City. Sin embargo, la situación entre los dos se puso muy compleja y quedó en boca de todos. Incluso, hubo un fuerte insulto en el medio.

En el 2022, el propio Kun había dicho lo siguiente sobre la situación económica de Argentina y la moneda que hay en el país: "Para mí tienen que sacar los pesos. Yo diría: el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos en todos lados ¿El peso adónde lo llevas? A ningún lado". Sobre esto, Pablo Duggan no se quedó callado y le contestó.

Al respecto, el periodista de Radio 10 le respondió: "Para él la dolarización es lo mejor que le puede pasar. Le importa un carajo el peso. No debe mirar un peso hace años. Se caga en el peso. Hay que pegarle un coscorrón al Kun Agüero para que entre en razón. Flaco, lo que estás haciendo hoy en las redes sociales lo ve toda la Argentina”, apuntó el conductor radial. Y continuó: “Vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de puta, la verdad".

Clima tenso entre el Kun Agüero y Pablo Duggan

"Con todo cariño. Hay mucha gente que te mira, muchos de ellos pobres, y confundirlos de esa manera... Sé un poco responsable de las boludeces que decís. Hoy sos un personaje peligroso. Yo lo único que quiero es que los argentinos sepan cuánto ganan realmente en dólares al cambio de pesos. Esa es mi única opinión. Gente, estos pesos equivalen a estos dólares. Este es tu sueldo básico. Con tu sueldo básico, ¿qué hacés?", agregó Duggan.

A su vez, este indicó: "No podés viajar, no te podés comprar nada. Después hay que ver cómo se hace eso. Yo quiero que sepamos lo que realmente se cobra en dólares y sepan lo que realmente vale el peso. En lugar de putearme a mí y no tengo nada con el tipo. Lo que está mal es que me insulte. Mal tipo me dijo. Si ni me conoce. Insultar a una persona sin conocerla es de mala leche".

Como era de esperarse, el conflicto hizo enfurecer aún más al exdelantero argentino. Por ese motivo, el conductor radial le escribió en Twitter: "Estimado Sergio Agüero, por acá te hago llegar mis disculpas, no fue mi intención insultarte. Solo quise llamarte la atención por tus declaraciones sobre la dolarización. Entiendo que no apoyás semejante bochorno. Me alegro ¡Saludos!".