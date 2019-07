Pallarols: “A través de los metales podemos enseñarle al mundo cómo somos"

“San Juan es una provincia que tiene buenos metales, es una provincia minera por excelencia así que tiene que tener gente del lugar que aprenda cómo se maneja eso, cuál es el mejor destino para que se creen puestos de trabajo y que, a través de los metales, podamos enseñarle al mundo cómo somos los argentinos y los sanjuaninos”, dijo Juan Carlos Pallarols con respecto a la creación de una Tecnicatura en Orfebrería y Joyas y las posibilidades que brindará.

El reconocido orfebre arribó a San Juan junto al bastón presidencial que está elaborando y con el que ya recorrió gran parte del país para que los argentinos puedan cincelarlo. Ahora fueron los sanjuaninos los que tuvieron la oportunidad y dejaron plasmada su huella en la empuñadura de plata del elemento que utilizará el próximo presidente de Argentina que asuma el 10 de diciembre de 2019.

Al bastón no se le puede agregar ningún tipo de símbolos ni modificaciones que sean pedidas por los Jefes de Estado. Aunque, Pallarols dio a conocer que desde que los realiza, 1983, tuvo una excepción. “No se le puede agregar nada porque ya está el diseño aprobado y es ley”, comenzó diciendo. Agregó: “Menem, cuando había muerto su hijo me llamó y me mostró un cuaderno del colegio donde había un sol chiquito que había dibujado cuando tenía cinco años, me preguntó si se lo podía dibujar en el bastón y ahí se lo grabé donde había una parte lisa, fue la única excepción que hice en mi vida”, aseguró el orfebre.

El artista se reconoció como un “privilegiado” debido a la actividad que realiza y con la que recorre todas las provincias del país para que el bastón tenga el cincelado de los argentinos de todas partes. “La primera persona que trabajó en este bastón es la vicepresidente, después trabajé con los diputados, con los senadores, fui a los colegios, a las plazas públicas, he estado en estadios de fútbol, donde hay un lugarcito que no llueva, que haya sol si es posible, que no haga tanto frío y que no se cobre entrada yo voy”, dijo emocionado al ver los sanjuaninos haciendo fila para dejar su huella.

Reconoció que cada día que comparte con la sociedad “es especial” ya que todos son diferentes al igual que los sentimientos que experimentan al estar frente al bastón. “Las personas somos lo único importante del universo, hay mucha gente a la que se le caen lágrimas”, dijo Pallarols.

Con respecto a San Juan, le tiene un cariño y amor especial ya que aseguró que hace años viene y lo que más le gusta es el afecto y la hospitalidad con la que siempre es recibido. “Vengo acá hace mucho, hice mi luna de miel acá en 1967 así que miren si me gusta el lugar”, dijo entre risas recordando a su familia. Además, informó que en la provincia tiene familia y muchos amigos. “Hay buen vino, buen sol, todo es bueno acá”, expresó.

En sus palabras volvió a recordar la importancia de “ser buena persona” y de educar a los más pequeños del hogar en valores. “No hay genios, tenemos que educar a las personas desde más chicos, eso de la esclavitud infantil es una gran mentira, según los expertos, los chicos aprenden entre los dos y los cuatro años el 80% de lo que va a aprender en toda su vida, si no se le enseñan las buenas costumbres del trabajo, del afecto y la gratitud, es difícil que lo aprenda después”, reflexionó.

Por último, opinó sobre las grandes posibilidades laborales que brindará la nueva carrera de Orfebrería que estará en San Juan a partir del 2010. Cree que la misma es primordial ya que ayuda a revalorizar lo artesanal. “En la medida en que avanza la tecnología, que los robots ocupan lugares, ya se habla de que en 10 años no va a haber más bancos o sea que hay personas que no van a tener trabajo, tenemos que volver a lo tradicional, a lo artesanal, lo que lleva mucho tiempo”. Incluso, Pallarols contó que trata de que todo lo que utilice esté realizado por artesanos, al igual que él, y si todos hicieran eso “tenemos trabajo todos y la distribución es más pareja, no como ahora que unos que se hacen millonarios y los otros quedan pobrísimos”, cerró el prestigioso orfebre.