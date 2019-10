Pallars surge como candidata en el Clásico The Japan Racing Association

POR AGENCIA TÉLAM

La yegua Pallars, con la monta del jinete Jesús Medina, es candidata para ganar mañana el Clásico The Japan Racing Association, una prueba de 1.400 metros con un premio de 396.000 pesos que se correrá en el noveno turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La hija de Easing Along está en manos del entrenador Juan Carlos Etchechoury (h) y defiende los colores del stud Rubio B.



Tiene un buen récord de 7 triunfos oficiales sobre 15 carreras. El pasado 1 de julio hizo su última prueba en la arena normal de Palermo. Terminó entrando tercera a 2 cuerpos de Kambará y a 2 cuerpos y medio de la ganadora La Javiera.



Dio la impresión que los 1.400 metros le calzan mejor que los 1.600 metros. Por eso mañana es firme candidata. Hay que señalar que el 22 de abril venció por medio cuerpo a Montesana Rye en 1m. 21s. 87/100 para las 14 cuadras de césped normal en Palermo.



Carta de Amor, una hija de Heliotastic que cuenta con el entrenamiento del cuidador Juan Manuel Etchechoury, es la enemiga de la carrera. Tiene 6 años pero todavía tiene buena energía como para dar algunas sorpresas más.



Su palmarés es de 8 victorias sobre 20 competencias. El 23 de septiembre realizó su última salida en el césped de Palermo. Esa tarde entró en el sexto puesto a 10 cuerpos de la ganadora Mirta, una yegua que demostró que es de otra categoría.



Carta de Amor, si no hay un cambio de último momento, será corrida por el jockey Fabricio Barroso, quien la conoce muy bien por haberla corrido en varias oportunidades.



Alla Tua Salute, una hija de Puré Prize, es la tercera yegua de la prueba. Tiene 3 triunfos sobre 8 presentaciones. Su entrenador es Nicolás Martín Ferro y su jockey es Juan Cruz Villagra.



No anduvo bien en la última actuación. El 19 de septiembre corrió un especial en el hipódromo de La Plata y terminó en el undécimo puesto a 31 cuerpos de diferencia de la ganadora Grand Splendid.



Tuvo problemas físicos, algunos tropiezos en el desarrollo y mañana intentará rehabilitarse porque tiene capacidad y mentalidad para producir casi una "hazaña". Si se anima paga un buen sport.



La reunión en Palermo consta de 14 carreras y habrá 1.708.572 pesos de incrementos. En el primer 5 y 6 de la tarde hay un pozo de 298.572 pesos, mientras que en el último Pick Cuatro hay 280.000 pesos.



A las 14 comenzará el programa con el Premio Intiyaco sobre 1.200 metros con un premio de 170.000 pesos para yeguas de 4 años que no hayan ganado.