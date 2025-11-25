Pamela David conoció a su hermana perdida 40 años después

La vida de Pamela David ha estado marcada por secretos de familia y silencios. Un giro profundo ocurrió cuando Carolina Saavedra, su hermana biológica, reveló que solo descubrió su verdadero origen a los 34 años de edad. Esta historia fue compartida en una emotiva charla en el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela, donde ambas protagonistas revelaron lo que significó el reencuentro.

Carolina, oriunda de Santiago del Estero al igual que la conductora, comenzó relatando la sensación de no pertenecer que la acompañó durante su infancia. “Me crié con mi abuelo y sentía que no pertenecía a ese lugar”. Agregó que una entrevista específica la impulsó a iniciar su búsqueda de identidad, ya que le “resonaba mucho lo que él decía”. Esa entrevista fue la que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela. Esta búsqueda la condujo finalmente hasta su padre biológico, Alberto “Beto” David.

El encuentro que cambió su historia ocurrió de manera fortuita, según relató Carolina. “Iba caminando con mi hermana, por parte de mi papá el que me crió, y me lo encuentro a Beto”. Fue la hermana que la acompañaba quien notó la conexión física entre ellos: “Conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice ‘¡qué parecidos son!’”.

Este evento fue el punto de inflexión. Cuando Carolina tomó la decisión de hablar directamente con su padre biológico, la confesión fue instantánea. “Cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dice: ‘Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’”.

Pamela David, por su parte, admitió que siempre estuvo al tanto de la situación. “Siendo muy chiquita, sabía de la existencia de Carolina”. Sin embargo, se respetó la voluntad de quien la crió. Pamela explicó que había un “pedido expreso de su papá que la crio, de que la reconocía, sabía que no era su hija y que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión”.

Carolina Saavedra reconoció que el descubrimiento de su verdadera identidad fue más allá de un impacto emocional, sirviéndole para reconstruir su propia historia. “Me sirvió para mirarme y buscar mi nueva identidad”, comentó. Finalmente, la conductora cerró la entrevista destacando el vínculo fortalecido que hoy las une: “Ella es la pieza en el medio entre yo y Karina".