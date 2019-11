Pampita Ardohain y Roberto García Moritán ya son marido y mujer

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se casaron anoche en una emotiva ceremonia en el palacio Sans Souci, en Victoria. Más de 200 invitados asistieron al evento, entre quienes se encontraban sus familiares, sus amigos más íntimos y algunos famosos, entre los que se destacaron Valeria Mazza, Pancho Dotto, Angie Balbiani y Puli Demaria.

El evento comenzó alrededor de las 19.30 al aire libre con una breve recepción. Luego llegó la ceremonia por Civil “a domicilio”: un trámite iniciado por la pareja hace una semana al presentar toda la documentación requerida, que tiene un valor de unos 10 mil pesos.

Pampita llegó al altar acompañada por sus tres hijos, Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación anterior con Benjamín Vicuña. En el altar, lleno de flores blancas que conformaban un arco, la esperaba su amado.

“Estoy viviendo los días más felices de mi vida. Sabés que te amo como nunca imaginé que podía llegar a amar, y aparte fue desde el primer día. El primer día que te vi nunca más nos pudimos separar, nunca más pude soltar tu mano. Estás más linda que nunca y no nos podemos despegar. Llegamos tarde a todos lados, dormimos abrazados. No podemos dejar de estar cerca uno del otro. La convicción que tenemos los dos hace que esta familia vaya a ser una familia espectacular”, le dijo el empresario a Pampita, mirándola a los ojos.

Ella también le dedicó unas románticas palabras: "Miré al cielo y dije: ‘Bueno, ya está, quiero un compañero en esta vida'. Sueño con volver a formar una familia. Quiero alguien que esté en el día a día. Lo pedí con tantas fuerzas que no me cabe duda de que me dijeron: ‘Te vamos a mandar a alguien'. Pero no me imaginé nunca que me iban a mandar al mejor de todos”.

Entre lágrimas, se refirió a Santino y Delfina, los hijos que García Moritán tuvo con Milagros Brito: “Tampoco me imaginé que iba a venir con estos dos soles, que los amo como te amo a vos y que son familia también para mí. Me mandó no solo un regalo, sino tres. Y tengo un corazón inmenso para darles todo el amor del mundo el resto de mi vida. Gracias al cielo por mandarme al mejor hombre”.

Minutos después de la ceremonia, marido y mujer se subieron a un auto de colección y se dirigieron a la entrada del palacio, donde aguardaba la prensa, detrás de un vallado, para hablar con ellos. La conductora y jurado del Bailando se mostró muy emocionada, abrazada a su flamante marido: “Estamos muy felices. Fue muy emocionante. Fue muy hermosa toda la ceremonia. Nuestros amigos y familia nos dieron mucho amor y nos acobijaron en este momento y nos dieron una buena energía. Estamos llenos de amor, colmados de amor por todos los que nos quieren”.

En declaraciones a la señal de noticias TN, García Moritán se mostró más amable con la prensa que en sus anteriores apariciones públicas. “Participaron nuestros chicos. Hubo muchos testigos… Ya estoy un poco mejor. Esto es una felicidad total. Siento mucha admiración por esta mujer, por su valentía y sus ganas de vivir”, indicó.