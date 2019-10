Pampita ya eligió quién diseñará su vestido de novia

La flamante novia para la especial noche del 22 de noviembre eligió un vestido del diseñador Gabriel Lage para casarse con Roberto García Moritán. Según trascendió, todo ya está en marcha, y por supuesto que Pampita ya asistió a las primeras pruebas, junto a un especial hombre: su hermano, Guillermo (33), que es odontólogo, incluso es el encargado de cuidar los dientes de su hermana y sus sobrinos Bautista, Benicio y Beltrán, ya que es especialista en prótesis, implantes y estética dental.

El diseñador argentino, Gabriel Lage está en el mejor momento de su carrera. Hace poco en una nota contó los secretos para que sus novias nunca pasen inadvertidas: “Trato de vestir a una mujer elegante, audaz y canchera. Trato que la mujer se sienta cómoda dentro de ese vestido de fiesta . Me gusta que esté sensual, no sexy. Que sea animada: me encantan los colores, los buenos escotes y las excelentes espaldas. En las novias, me aburren los estilos muy tradicionales. Me parece que la novia debe tener un detalle distinto. La mujer que se viste conmigo, viene sabiendo que se va a animar un poquito más”, quizás fue por eso que Pampita lo eligió para su gran noche.

