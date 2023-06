Hace poco más de una semana, la Corte Suprema de Justicia inhabilitó al gobernador Sergio Uñac para ser candidato a repetir mandato en San Juan. En este marco, hubo opiniones cruzadas desde el punto de vista jurídico y legal sobre la decisión judicial. La diputada nacional, Fabiola Aubone, opinó y dijo que, a su parecer, el caso del mandatario provincial era “muy particular”, por lo que la Justicia tendría que haber habilitado la aspiración por única vez y luego sentar un precedente para los próximos años. Es decir, una jurisprudencia para interpretar el artículo 175 de la Constitución Provincial.

El ojo de la tormenta por la candidatura de Uñac estaba centrado en el artículo 175 de la Constitución Provincial y por las diferentes interpretaciones que había sobre el mismo. Hay juristas que argumentaban que el cargo de vice y de gobernador son diferentes, por lo que no podía tomarse como que el gobernador competía por un cuarto mandato, sino por el tercero. Otros, planteaban lo contrario.

Al respecto, Aubone dijo: “La Corte habla de que no hay un error en la interpretación del artículo que habilita a Sergio Uñac para un tercer mandato, pero que atendieron ese planteo y por el artículo 5 de la Constitución Nacional lo inhabilitaron. Hay una inhabilitación judicial y una habilitación constitucional. Las cosas de la política se resuelven en las urnas”.

En este contexto, planteó que, a su parecer, la Corte debería haber dejado participar a Uñac como una excepción y que “las cuestiones de la política se resuelvan en las urnas”.

“Creo que la circunstancia de Sergio era muy particular, porque estaba habilitado, ya que fue vicegobernador y gobernador dos veces. Quien no tenga ganas de escucharnos, tiene que ir al artículo 175 antiguo de la Constitución, que fue eliminado. Ese habla de la imposibilidad de la presentación. Hubiese estado buenísimo que la Corte hubiese habilitado a Uñac por esta vez y, de ahí, que todos los que vengan interpreten de cierta manera la Constitución. Que deje una jurisprudencia. Pero no privarnos del derecho a elegir”, explicó la diputada.