En medio de la entrega de 209 nuevas viviendas en Albardón, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dejó entrever que participará como candidato en las elecciones nacionales. Es que a dos semanas de que se venza el plazo para presentar precandidaturas nacionales, el mandatario manifestó que “en alguna cuestión nacional va a estar”.

Uñac habló sobre la reunión que tuvo con la Liga de Gobernadores y con referentes nacionales, como la vicepresidenta Cristina Fernández, el ministro Sergio Massa y el exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. En este marco, aseguró que se habla de candidaturas y dijo que estará, pero no dio precisiones. Sin embargo, el entorno provincial habla de la posibilidad de que aspire a ser senador nacional.

Publicidad

“El escenario a mí me cambió, era candidato a gobernador hasta hace algún tiempo hasta que la Corte me lo cambió. Hoy no me animaría a reafirmar ni negar ningún escenario, voy a estar en alguna cuestión nacional seguro”, planteó al respecto.