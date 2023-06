El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dio sus primeras declaraciones luego de que la Corte Suprema de Justicia inhabilitara su candidatura. En este marco, una de las cuestiones de las que se habla es sobre la posibilidad de que el mandatario provincial compita en las elecciones nacionales en un cargo legislativo, ya que la fecha límite para presentar las aspiraciones cierra el 24 de junio. Ante esta cuestión, "no descartó ni aseguró nada", aunque sí aclaró que lo importante es darle continuidad al proceso electoral en la provincia.

"No aseguro, ni tampoco descarto nada. Me parece que hoy lo importante es que nosotros le podamos dar continuidad a este proceso, podamos buscar nuevas fórmulas, qué es lo que vaya a pasar con mi persona, ya es irrelevante", planteó al respecto.

Con esta cuestión, el gobernador de la provincia deja claramente las puertas abiertas para competir en los comicios nacionales. Ya con su situación electoral aclarada y con la fecha límite para presentar candidaturas muy cercana, podría jugar como legislador, ya sea senador o diputado. Además, cabe aclarar que, con la fecha electoral ya resuelta, tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, el 2 de julio, el resto de los candidatos a gobernador también tendrán la chance de participar.

La elección de su sustituto

Uñac adelantó que está trabajando para postular a su candidato, como presidente del Partido Justicialista y como líder de la subagrupación Vamos San Juan. Cabe destacar que el plazo para la sustitución se vence el próximo martes, ya que la notificación formal del procedimiento se dio este viernes por parte del Tribunal Electoral.

"Yo no soy de la partida, eso está claro. Tengo un plazo de cuatro días de corrido para buscar el único cargo que se reemplaza, que es el de gobernador", indicó Uñac.

Dado que, según los nuevos plazos del cronograma electoral establecido por el TEP, la campaña electoral comienza este sábado 3 de junio, el gobernador aseguró "trabajará este fin de semana". "Vamos a trabajar este fin de semana y seguro que en los próximos días, antes que se me vence el plazo, si no también me van a impugnar", dijo.

En relación con los próximos comicios, el gobernador contó que seguirá trabajando, porque "se encuentra en juego el proyecto de la provincia". "Creo que va a ser una campaña corta, va a ser una campaña en la continuidad de lo que ya fue, obviamente que yo no voy a ser parte de la misma, yo podré trabajar, colaborar, pero la centralidad la van a tener la nueva fórmula que la subagrupación Vamos San Juan va a presentar", expresó.