Para Baradel, el programa para reparar escuelas saldará "una deuda que tiene el Estado provincial"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó hoy el programa "Escuelas a la Obra", busca revertir el deterioro de la infraestructura escolar, y dijo que saldará "una deuda que tiene el Estado provincial con la comunidad educativa", luego de que el gobernador Axel Kicillof anunciará hoy la puesta en marcha del plan para reparar unas 818 escuelas de 61 distritos para que las clases puedan comenzar el 2 de marzo.



"Escuelas a la obra viene a saldar una deuda que tiene el Estado provincial con la comunidad educativa: convertir a las escuelas en lugares seguros y adecuados", dijo hoy el dirigente en su cuenta de Twitter tras agregar el hashtag "#SandraYRubenPresentes" en referencia a los dos docentes fallecidos en una escuela de Moreno durante la gestión de María Eugenia Vidal a partir de una explosión por un escape de gas.



Previamente, Baradel había escrito en su cuenta de la red social que destacaba la actitud del gobierno en cuanto a reivindicar a los trabajadores de la Educación.



"Mientras los gobiernos de (Mauricio) Macri y Vidal se cansaron de atacar a la educación pública, el gobierno actual reivindica a los/as trabajadores/as de la educación", dijo.



"Su reconocimiento, ministro, implica un paso fundamental en la valoración social del trabajo docente", al referirse a las declaraciones de Nicolás Trotta, quien señaló en una entrevista que “cuando algunos pretenden cuestionar a nuestros maestros y maestras, yo les digo sean conscientes que son los que han sostenido la educación en momentos en que la política les dio la espalda”.



Kicillof anunció hoy en la escuela secundaria N° 3 "Crio José Gregorio Rossi" del partido de Merlo la puesta en marcha de un plan para reparar unas 818 escuelas de 61 distritos para que las clases puedan comenzar el 2 de marzo.



De acuerdo al relevamiento llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, existen en territorio bonaerense unos dos mil establecimientos educativos con problemas edilicios de los cuales 818 requieren de obras urgentes porque, de no hacerlo, se corre el riesgo de no comenzar las clases.



Para ello, la administración bonaerense destinará unos 800 millones de pesos para lograr una infraestructura escolar segura, con obras de agua potable, instalaciones eléctricas y de gas, y refacciones de cubiertas y sanitarios.



En ese sentido, días atrás, el gobernador explicó en declaraciones a Télam, que "la educación es una de nuestras prioridades y por eso nos pusimos a trabajar desde el primer día para recuperar las condiciones edilicias de las escuelas y que maestros, maestras, no docentes y alumnos puedan ir a clases sin riesgo".



La cartera educativa llevará adelante el programa en articulación con los consejos escolares y los municipios, la comunidad educativa, los ministerios nacionales de Educación y Desarrollo Social y otras carteras provinciales.