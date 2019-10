Para el gobernador de San Juan, "Alberto Fernández fue sin dudas el ganador del debate"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, aseguró hoy que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, "fue sin dudas el ganador del debate" de ayer y sostuvo que el presidente y postulante a la reelección de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, "expresó un desconocimiento de la realidad o por lo menos hizo un análisis equivocado de lo que está pasando".



“Yo lo vi muy alejado de la realidad a Macri y, en muchos aspectos, eso implica desconocer o mentir en torno a situaciones o por lo menos lo que expresó no corresponde con la realidad", afirmó Uñac en declaraciones a El Destape Radio, al señalar que "Alberto fue sin dudas el ganador del debate".



Sostuvo que lo gobernadores "nos ilusionamos con esto que dice Alberto que va a haber un presidente con mucho poder para llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias que va a determinar políticas para el interior y en eso tenemos mucho que ver los gobernadores y estamos muy ilusionados, saliendo de la atomización que se ha dado en el último tiempo".



Según Uñac, los gobernadores "somos parte de la política nacional: si nos va bien a todos (los gobernadores), le va bien al país", y cuestionó al gobierno de Macri, al afirmar que "la situación económica está oprimiendo al argentino medio y al que tiene mayores necesidades y aún al que tiene trabajo".



El mandatario de San Juan hizo referencia a la situación en Chile y consideró que “el gobierno de (Sebastián) Piñera es un espejo del de Macri y acá hay paz por la expectativa con Alberto Fernández. Pero hay que ser sincero, no va a ser fácil”.



Sobre el pago de la deuda al FMI, Uñac aseguró: “Nos vamos a tener que sentar a lograr mayor plazo de mínima” y precisó que "nunca se dijo que el país no va a cumplir" con las metas del organismo internacional.