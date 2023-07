Gustavo Fernández, diputado provincial electo por Cambia San Juan, pasó por el Café de la Política Expréss y opinó de lo que será la transición de gobierno entre Marcelo Orrego y Sergio Uñac. En este marco, dijo que siente que hay algunas actitudes de la gestión actual en la que siente que hay “intencionalidad” de debilitar al gobernador electo. Además, habló de la posibilidad de ser ministro de Producción de San Juan.

¿Cómo fue que el 2 de julio fuiste vos quien salió a poner la cara ante un inminente triunfo de Marcelo Orrego?

A mí me tocó hacerlo junto con Emilio Achem, quien es hoy nuestro candidato a diputado nacional para estas PASO. Nosotros teníamos la información de nuestros fiscales que nos habían ido nutriendo de información y teníamos datos cargados que nos daba una diferencia significativa que nos parecía irreversible, nos preocupaba que oficialmente esos datos no se publicaran. Teníamos la ansiedad de la militancia y los dirigentes nacionales que estaban con intención de acompañar en los festejos. Nos parecía que no tenía mucho sentido demorar, por eso Marcelo Orrego nos pidió que bajáramos a hablar con los medios e informar que había números que nos daba como ganadores y, de alguna manera, pedirle al gobierno que no demorara con la carga de datos.

Con respecto a lo que viene, al 10 de diciembre, lo que se hizo bien, ¿hay que dejarlo?

Por supuesto, es lo que corresponde, porque es lo que se hizo con la plata de los ciudadanos que han aportado. Si están bien hechas, si proveen un bien social, no deberíamos dejar de continuarlas simplemente porque las ha hecho alguien de otro signo político. Es parte de lo que la gente entendió del mensaje de Marcelo, esto de cambio con certezas, de no cambiar lo que se hizo bien.

¿Cómo va a ser el trabajo del bloque de JxC en la Cámara de Diputados, con una mayoría en contra?

En realidad yo tengo 36 compañeros, somos todos compañeros. Si bien la afinidad inicial está con 12 de esos diputados, los que ingresamos por la lista Cambia San Juan. En mi caso, ingresé representando a la Capital, acompañé a todos los candidatos a intendentes, pero muy puntualmente a Susana Laciar. Me motiva poder representar a todos los capitalinos y la verdad que también contribuir al mejoramiento de San Juan desde lo legislativo o desde el lugar que me toque. Cuando uno decide involucrarse a la política a veces le toca jugar en diferentes posiciones.

Recién dijiste “desde el lugar que me toque” y suena que podrías ser el ministro de Producción, dejaste una puerta abierta…

Creo que habrá que analizar el contexto, es una decisión que tiene que tomar Marcelo y para eso tiene mucho tiempo. No solo que tiene mucho tiempo, sino que cinco meses en la Argentina es un hiper largo plazo. Primero hay que ver qué gobierno nacional va a ser, nosotros estamos confiadísimos que va a ser de JxC, ya sea Horacio Rodríguez Larreta, a quien nosotros acompañamos, o a Patricia Bullrich. También hay que analizar qué vamos a necesitar en la Cámara de Diputados, cuáles son las voces que vamos a necesitar. Por lo pronto, estoy muy entusiasmado de ser el Diputado que represente a todos los sanjuaninos. Estaremos atentos a lo que suceda en la transición.

¿Crees que la transición larga puede estar acompañada de algunas malas decisiones por parte del gobierno actual?

Esperemos que no, no debería pasar. No corresponde que nosotros cogobernemos. El actual gobierno tiene un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre del 2022 para gobernar durante todo este año. Todas las decisiones que el gobierno tenga que tomar en el marco de ese presupuesto, son decisiones que tiene que tomar. Lo cierto es que si se han asumido compromisos para este año, estos compromisos se asumieron en un presupuesto previamente aprobado. Generar la incertidumbre que se ha generado en los prestadores y en el mundo del turismo y el deporte, enviando a preguntar qué va a pasar al próximo gobierno, cuando son cosas previstas para este 2023. Distinto es con los eventos previstos para el año que viene, aunque tenemos que saber primero para estas cosas cómo estamos. Cuando salen a decir que no vamos a hacer la Vuelta a San Juan, nunca se dijo que íbamos a dejar de hacer la vuelta así como tampoco la Fiesta del Sol. Hay que ver cómo lo pensaba hacer este gobierno y cuánto pensaba poner.

¿Crees que esta cuestión de suspender eventos o compras es una chicana para decirle al pueblo “vieron lo que iba a pasar si los elegían a ellos”?

Creo que hay un poquito de esto. Me parece que hay una confusión, porque un partido no es el Estado. Lamentablemente, creen que el partido que gobierna es el Estado. En San Juan el Estado es independiente de quien lo gobierna. Es una entidad jurídica que tiene objetivos, que tiene iniciativas. Existe una continuidad, con independencia del poder político que gobierne, que debemos continuar. Hay una intencionalidad de raspar y debilitar al gobernador electo antes de que asuma. Es una actitud de bajeza. Lo que corresponde que es que el gobernador termine de hacer lo que corresponde.

¿Qué fue lo que pasó con los resultados del 14 de mayo con respecto a los del 2 de julio?

En política no existen las sorpresas, existen los sorprendidos. Los resultados los veníamos viendo, era muy clara la preferencia de los sanjuaninos por Marcelo Orrego. El gobierno también lo sabía, por eso cambiaron el sistema electoral. También era cierto que cuando se preguntaba a quiénes preferían como intendentes, tomaban fuerza los candidatos del oficialismo porque estaban en gestión. Al municipalizarse la elección, tomaba fuerza la figura municipal, cuando pasó la de gobernador y vice pasó lo que pasó. Si hubiesen sido las dos juntas, la situación hubiese sido diferente.

¿Cómo está la actividad industrial en San Juan? ¿Cómo trabajó la gestión del Ministerio de Producción?

La actividad económica en San Juan, la mejor manera de medirla es por la generación de empleo privado en blanco. Es algo de lo que se habla muy poco, hace 10 años en la provincia teníamos 85.000 puestos de trabajo registrados y hoy tenemos 84.000. Hemos sabido tener 94.000 empleos registrado cuando se estaba construyendo Pascua Lama. Lo que ha crecido en San Juan es el empleo público y el en negro. Detrás de esa famosa cifra del 3% de desempleo hay un brutal crecimiento del empleo público y un crecimiento del empleo informal y de baja calidad. Lamentablemente, no tenemos buenas noticias. Creo que la gestión de lo que ha sido producción en San Juan estuvo enmarcada en el desmanejo del gobierno nacional, gobierno que este gobierno ha sostenido y ha apoyado. De manera que son corresponsables de lo que pasa a nivel nacional. Después creo que fue buena la decisión de cambios que se tomaron, el actual ministro es una persona conocedora de la producción y tiene un buen equipo. Pero lógicamente tiene cosas que lo limitan y lo condicionan, producto de una situación nacional.

¿Cómo crees que se ven en un posible ballotage?

Creo que JxC va a gobernar la Nación, sea Larreta o Bullrich. Tienen diferencias en algunos matices, pero tienen los mismos objetivos. No descartaría un escenario de elecciones que se termine en primera vuelta. Hay que ver qué pasa en las PASO, hay que ver si tienen los mismos números que en las encuestas y si tienen el cuerpo que se dice. Yo creo que si esas terceras fuerzas no tienen volumen, los argentinos en octubre ya van a ir a votar por su presidente. Se vienen tiempos de encarar cambios profundos, pero a mí me llenan de esperanzas, porque tenemos chance de participar en sectores clave de las demandas del mundo. San Juan también tiene mucho para dar, pero para llegar a eso necesitamos un motor de cambio en nuestro sistema económico.