Para Guterres la Guerra Fría fue más predecible que la disputa tecnológica entre China y EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, consideró que la Guerra Fría "fue más predecible y más bien definida" que la situación derivada del enfrentamiento tecnológico entre Estados Unidos y China, donde una escalada puede aumentar "dramáticamente" los "riesgos de confrontación".



En una entrevista publicada esta tarde por la revista Wired, Guterres analizó que el mundo actual atraviesa una división geoestratégica centrada la "confrontación comercial y tecnológica" de las dos dos economías más grandes del mundo, la china y estadounidense.



En esta coyuntura existe un riesgo de un "desacoplamiento en el que, de repente, cada una de estas dos áreas tenga su propio mercado, su propia moneda, sus propias reglas, su propio Internet, su propia estrategia en inteligencia artificial. E inevitablemente, cuando eso sucede, sus propias estrategias militares y geoestratégicas. Entonces los riesgos de confrontación aumentan dramáticamente".



Para el político portugués, la situación actual es "más complicada" que la de la Guerra Fría, cuando había "dos mundos que de hecho estaban separados" pero en el que "los riesgos de confrontación eran limitados".



"El principal riesgo era, por supuesto, la confrontación atómica. Pero con el tiempo y con sabiduría, después de algunas situaciones de riesgo, se crearon mecanismos y se estableció una agenda de desarme que, en las últimas décadas del siglo pasado, funcionó. Y hemos visto reducciones notables en los arsenales nucleares", remarcó.



En cambio, "cuando miramos el ciberespacio, es mucho más complicado. En primer lugar, estoy convencido de que si un día tuviera una confrontación importante, comenzaría con un ciberataque masivo, masivo, no solo en instalaciones militares, sino también en una infraestructura civil", analizó Guterres.



Para el líder la ONU, en este contexto no hay claridad sobre los marcos legales, ya que si bien hay un principio general de que el derecho internacional se aplica en el ciberespacio, "no está claro cómo se aplica el método internacional de derecho y estas otras leyes de guerra".



"El principio de autodefensa de la ONU: ¿cómo se aplica en este contexto? ¿Cuándo es la guerra, cuándo no es la guerra en estas situaciones?", se preguntó.



El otro punto que cuestionó fue el de las nuevas armas autónomas, desarrolladas con sistemas de inteligencia artificial.



"Estamos en contra de las armas autónomas, que pueden elegir objetivos y matar personas sin interferencia humana. Y sabemos que la tecnología está disponible para eso", describió, y sostuvo que "no hay consenso en el mundo sobre cómo regularlas".



Para Guterres, en el mundo de hoy existe también una división social en la que Internet se emplea para "objetivos nefastos", desde tráfico de drogas al de seres humanos y otros delitos cibernéticos que generan problemas de seguridad en diferentes niveles.



Y creo que es importante tener la capacidad, y creo que la ONU está en una posición única para eso, porque tenemos una plataforma donde diferentes sectores pueden unirse y discutir cómo hacer de Internet una fuerza para el bien, cómo hacer que el ciberespacio una fuerza para el bien.



"Creo profundamente que las formas tradicionales de las convenciones intergubernamentales para regular los sectores no se aplican al mundo digital. Debido a que las cosas se mueven tan rápido, la convención que lleva cinco años debatir y aprobar y luego dos años para ratificar llegará demasiado tarde", reflexionó el dirigente.



Y consideró necesario tener "mecanismos mucho más flexibles en los que diferentes partes interesadas se reúnan regularmente y adopten una serie de protocolos, códigos de conducta, definan algunas líneas rojas y creen las condiciones para tener un mecanismo flexible de gobierno que permita que Internet se convierta en una fuerza para bien".