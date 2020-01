Para los hermanos Palacios, San Lorenzo está "para salir campeón" de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM

Los hermanos Julián y Matías Palacios, afirmaron hoy que San Lorenzo está "para salir campeón" de la Superliga del fútbol argentino y se mostraron agradecidos con el entrenador Diego Monarriz por la posibilidad que les dio de jugar por primera vez juntos.



"Estamos para salir campeón y para pelear hasta el final", resaltaron los hermanos de 20 y 17 años, al referirse a las posibilidades del club de Boedo para lo que falta hasta la conclusión del campeonato de Primera División.



En declaraciones que formularon al finalizar el entrenamiento del equipo "azulgrana"' los jóvenes también se mostraron agradecidos con Monarriz por la posibilidad que les dio de jugar por primera vez juntos.



"Teníamos el sueño desde chiquitos de poder jugar juntos en la primera y el fin de semana se dio (la caída el sábado pasado en San Juan ante Talleres por 3-1), estamos muy contentos y muy felices" destacó Matías.



Al referirse a la posición que ocupan en el campo de juego, dado que son mediocampistas, Julián destacó; con "enganche cada vez se juega menos, trato de adaptarme a lo que el cuerpo técnico me pida".



En cambio, Matías confirmó que antes del amistoso con Talleres, Monarriz le preguntó si quería jugar de enganche clásico o de interno, y "yo le dije que prefería de enganche" aunque reconoció que "de todos modos me puedo adaptar".



"Ojalá se de la oportunidad de jugar los dos en el Nuevo Gasómetro, tenemos ese sueño de poder jugar acá con nuestra gente", aseveró el volante de 20 años.



Al compartir el mismo técnico en la reserva, ambos jugadores admitieron que "entienden mejor lo que pide" y afirmaron que "este equipo va a jugar de igual a igual a cualquier equipo, como lo hacíamos en Reserva".



Matías, que juega en el seleccionado Sub 17 manifestó que ahora está "enfocado en el club, para poder seguir sumando minutos en Primera".



También el juvenil admitió sentir "felicidad" ante las versiones que circularon por el interés que surgió por él en el exterior y confió que ese tema "lo maneja" su representante.



El plantel practicó en el Pedro Bidegain y la formación que alineó Diego Monarriz, fue con Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Ramón Arias y Bruno Pitton; Gerónimo Poblete, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Ángel Romero y Óscar Romero.



La novedad de este esquema es que Ángel, quedó como un clásico 9.



Hasta el momento San Lorenzo incorporó al mediocampista uruguayo Diego Rodríguez; al defensor Alejandro Donatti y al arquero Fernando Monetti, quien hoy practicó por primera vez con el plantel.



Sobre su vuelta al equipo, el guardavalla de 30 años, manifestó sentirse "feliz por este regreso" .



Al respecto el "Mono" declaró que llega "con el mismo compromiso y seriedad que la primera vez" al recordar su corto paso con Jorge Almirón.



"Vamos a hacer todo el esfuerzo para que San Lorenzo siga estando en lo más alto del fútbol argentino" cerró el ex Lanús.



Sobre los jugadores que no tendrán futuro en el plantel, el delantero Ezequiel Cerutti es pretendido por el presidente de Lanús, Nicolás Russo, y falta la negociación con el club de Boedo, ya que el jugador tiene contrato hasta mediados de 2022.



Todavía falta definir los destinos del defensor Santiago Vergini, el arquero Nicolás Navarro y el mediocampista Bautista Merlini, que están practicando apartados del plantel.



El "Ciclón" marcha en el noveno lugar de la Superliga del fútbol argentino, con la suma de 26 puntos, los mismos que comparte con Rosario Central.



San Lorenzo retomará la continuidad del torneo de Primera División el próximo sábado 25 de enero cuando reciba en el Nuevo Gasómetro a partir de las 19:40 a Estudiantes de La Plata.