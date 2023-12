Una de las principales medidas que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quiere aplicar en su mandato, es eliminar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). En este contexto, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Enzo Cornejo, dijo que la intención es llevar adelante el cambio de sistema electoral en las primeras sesiones del 2024. Ahora, la diputada de San Juan por Todos, Fernanda Paredes, lo cruzó al decir que no es prioridad. En su paso por el Café de la Política Expréss, la legisladora peronista aseguró que “es importante”, pero que el Poder Legislativo tiene que estar atento a las necesidades de la sociedad, sobre todo las económicas.

Una de las principales medidas que Orrego planteó que iba a realizar al momento de estar al frente en la provincia es tratar un nuevo sistema electoral. Es que, en aquel momento, Juntos por el Cambio se opuso fervientemente al Sipad, sancionado en el 2022. Con dos elecciones llevadas adelante con el mismo, Paredes dijo que “tuvo cosas positivas y negativas” y que, si hay que modificarlo, en este momento no sería prioridad.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“No digo que no sea importante el sistema electoral, muy por el contario, si quieren ingresarlo a la cámara y debatirlo lo haremos. Lo que quiero decir es que hay prioridades, que no nos detengamos en esto que no resuelve que hay gente que no llega a fin de mes, que no sabe cómo cargar combustible, cómo llegar a pagar ciertas cosas”, aseveró.

En este sentido, como crítica al sistema, la diputada indicó que entiende que tiene que haber un límite de acuerdo a la cantidad de candidatos que se presentaron. Cabe recordar que, por ejemplo, en Chimbas hubo más de 30 aspirantes a intendentes.

En lo positivo, Paredes remarcó la participación que permitió el Sipad, ya que de otro modo algunos candidatos no podrían haberse presentado ni de casualidad. “Si pienso en lo positivo del Sipad es que le dio posibilidad de participar a muchas personas, a muchos candidatos y candidatas que de otra manera no hubiesen podido llegar. A veces la democracia es esto, pero bueno te permite llegar a un escenario, hay políticos que quizá vienen años trabajando y no son tan conocidos”, manifestó.

Los cargos del Ipeem

Luego de la polémica del pasado jueves, Paredes contó que los presidentes de bloque de la Cámara se encuentran en plena negociación para resolver el tema de los cargos del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). La ley que reparte los cargos busca la igualdad de repartición ante los poderes, pero está pensada en un escenario en el que la mayoría es del oficialismo. En un escenario completamente diferente, la diputada dijo que el espíritu de la legislación es la igualdad y que, en este marco, tendrá que privar el sentido común de todos los componentes del Poder Legislativo.