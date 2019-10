Para que haya diálogo el gobierno de Ecuador al menos tiene que suspender aumentos de combustibles

El dirigente indígena ecuatoriano Yaku Pérez afirmó a horas de que la Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (Conaie) aceptara dialogar con el presidente Lenín Moreno, que el gobierno "necesariamente tiene que al menos suspender el levantamiento de los subsidios, de otra forma no hay posibilidad de acuerdo". Pérez, que es prefecto provincial del Azuay, en el sur de Ecuador, y ex presidente de la Ecurunari, una de las tres organizaciones regionales que conforman la Conaie, dijo en diálogo telefónico con Télam que el hecho de que se haya aceptado la propuesta de diálogo no significa que se vayan a levantar los bloqueos en las rutas de todo el país. "Los bloqueos van a continuar durante las negociaciones, esto no se levanta", afirmó Pérez, de 50 años, cuya organización, la Ecurunari, que representa a los indígenas de la Sierra ecuatoriana y reúne el 45 por ciento de los delegados de la Conaie. Las otras regionales son la Confeniae, que actúa en la Amazonia ecuatoriana y alcanza el 30 por ciento de la representación en la Conaie, y la Conaice, que tiene el 25 por ciento de los delegados y representa a los indígenas de la Costa ecuatoriana. Al ser consultado sobre las acusaciones del presidente Moreno sobre la infiltración de seguidores del ex presidente Rafael Correa en las protestas, Pérez aseguró que "Moreno es el primer infiltrado del correismo", en alusión a su pasado como vicepresidente del mismo. Para el dirigente indígena, que en su momento lidero muchas protestas contra Correa, aseguró que el ex presidente, el actual y el ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, "son lo mismo, aunque se presenten como enemigos". "Todos provienen de gobiernos de derecha, son extrativistas (como se denomina a quienes postulan la explotación intensiva de los recursos naturales), neoliberales y corruptos, por más que se presenten como de izquierda", agregó Pérez, que es doctor en Jurisprudencia en la Universidad de Cuenca; especializándo en justicia indígena, derecho ambiental, derecho penal y criminología, entre otros títulos. Yaku Pérez aseguró por último que en las protestas "hay infiltrados del correísmo, que son los que actúan con violencia, pero también hay un gobierno que es responsable por la sangre de los ecuatorianos que se derramó en estos días, que es responsable por estos delitos de lesa humanidad por los que tendrá que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional".