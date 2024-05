Tras la polémica, qué empleados cobran plus en la Justicia de San Juan

La Corte de Justicia de San Juan, mediante acordadas (decretos) estableció un adicional para tres sectores específicos de la Justicia. La Unión Judicial, bajo el mando de Sebastián López, salió a cruzar el aumento para uno de los sectores beneficiados. Incluso, con un comunicado, el fiscal de la Corte, Eduardo Quatropanni también se sumó a la polémica y aclaró que los fiscales no recibieron tal suba, aunque sí reconoció que hay un pequeño grupo que percibe una diferencia económica desde el 2018. Tras la polvareda que se levantó, DIARIO HUARPE pudo saber que no es la primera vez que se otorga este tipo de plus. El primero se dio en 1991 para médicos forenses y personas ligadas a la Morgue Judicial, hoy Complejo Científico Forense.

Con el adicional que beneficia a oficiales de Justicia, a los administradores de oficinas judiciales y a informáticos del Poder Judicial, ahora son cinco tipos de trabajadores los que cobran plus en el ámbito del Poder Judicial.

La Unión Judicial criticó el aumento para los administradores de las oficinas judiciales. El fiscal general compartió con el sindicato, que representa a los empleados, el criterio de que el adicional otorgado a un grupo selecto de personal administrativo no resiste análisis lógico ni fáctico. Pero más allá de la posición que tomaron los referentes judiciales, cuáles son los plus que hay en la Justicia y quiénes los cobran, incluso integrantes de los ámbitos que lideran López y Quatropanni.

El primer adicional se otorgó en el año 1991, cuando estaba como presidente de la Corte el doctor Eduardo Horacio Podestá. El Acuerdo 23 del 17 de mayo, al que accedió DIARIO HUARPE, indicó un adicional por insalubridad equivalente al 15% del sueldo de los médicos forenses y al personal afectado a la Morgue Judicial (ahora Complejo Científico Forense). Actualmente, son 22 profesionales los que cobran este plus.

El segundo adicional se decretó en el año 2018, para los fiscales coordinadores. Según el Acuerdo 50, hecho durante la presidencia del cortista José Abel Soria Vega, resultaba pertinente crear el adicional particular "Fiscal Coordinador", de carácter remunerativo no bonificable, para los mencionados funcionarios. La máxima autoridad advirtió en su momento que a dichos fiscales se les exigía -en la práctica- una dedicación de 24 horas al día, a disposición del Sistema de Flagrancia”.

A partir de que empezó a funcionar el Sistema Acusatorio Integral, son 14 los fiscales coordinadores en el Ministerio Público Fiscal de San Juan, quienes tienen la tarea de llevar adelante el funcionamiento de las diferentes unidades fiscales. Estos 14 funcionarios son los que cobran plus, seis de ellos, lo hacen a partir de febrero de este año, por pedido del fiscal de la Corte, Eduardo Quatropanni.

El adicional es de un 35% que se calculará sobre la sumatoria de la dedicación funcional y asignación de la categoría que revistan.

En este año, bajo la presidencia del ministro de la Corte, Marcelo Lima, con la salida de las acordadas 30, 31 y 32, tres sectores se sumaron a los que cobran plus en la Justicia de San Juan: los agentes oficiales de Justicia, los administradores según el fuero y a los informáticos. El adicional lo podrán ver reflejado en sus sueldos a partir de junio del 2024.

En la acordada 30, a la que accedió este medio, la Corte decidió crear el adicional particular "Cedulas Oficiosas" de carácter remunerativo no bonificable para los agentes que cumplan funciones de oficiales de Justicia, mientras ejerzan dichas funciones, en relación con la cantidad de tareas que hagan y los recursos que utilicen, debidamente justificado ante el encargado de la oficina de notificaciones.

El plus consistirá en el 50% del valor fijado por la Corte de Justicia para cubrir los gastos de traslado que origina el diligenciamiento de las cédulas y mandatos judiciales, según la zona en la que se realice, según explica el acuerdo firmado por los cortistas. Este adicional beneficiará a 36 trabajadores, se otorgó luego de un pedido realizado por años por la Unión Judicial de San Juan, el sindicato de los empleados judiciales.

En la Acordada 31, la Corte argumenta para darle el adicional a los 15 administradores, directores de las oficinas judiciales y coordinadores generales que “la diversidad de fueros y organismos que implementan las nuevas modalidades de procedimiento y de gestión, exigen un andamiaje administrativo especializado de gestión extraordinaria, compleja y coordinada, con responsables altamente capacitados y profesionalizados, que deben coordinar todos los operadores del organismo; cuyas labores exceden las funciones ordinarias y propias de los cargos escalafonarios”.

Según la Corte, los administradores, directores de las oficinas judiciales y coordinadores generales tienen el deber de que la oficina judicial opere con innovaciones tecnológicas, control de gestión y auditorías, sistematización de datos y estadísticas y el seguimiento con herramientas de calidad del sistema conforme a los objetivos estratégicos. En el texto se señala para ellos, según corresponda, un plus del 21 al 25%.

En el último acuerdo, el 32, la Corte estableció un aumento del 35 al 50% para informáticos. Los beneficiados con esta acordada son 40 personas. Los cortistas concordaron que se advierte en los últimos años una constante migración de personal técnico especializado en tecnologías de la información y comunicación desde el sector público al privado; situación que evidencia una notable aceleración durante el período de pandemia. A dicho fenómeno se suma la falta de interés y de oferta laboral de profesionales de estos ámbitos para ingresar al sector público.