El dirigente de Chimbas, Fabián Gramajo, no tuvo reparos en criticar a la gestión que encabeza Marcelo Orrego en San Juan y dijo que “ya es momento de arrancar con el Gobierno porque se debe poner en movimiento” en referencia a la producción, la obra pública y también la arista social. Es la primera crítica directa que el chimbero le realiza al mandatario provincial desde el inicio de la gestión.

Gramajo afirmó en el Café de la Política que “a Orrego le han tocado momentos muy difíciles, pero ya debe arrancar”, y agregó que “hay muchas cosas que desde el Gobierno se pueden hacer y que los sanjuaninos necesitan de que inicien a llevarlas adelante para mejorarle la vida a todos”, sentenció en el Café de la Política, programa que se emite por el canal de Huarpe TV de Youtube o en Twitch.

El referente de San Juan Te Quiero puntualizó que “se debe poner en movimiento la producción de San Juan, la minería que hoy tiene la oportunidad de que el mundo haya puesto sus ojos en la provincia y su potencial”. Además, el chimbero profundizó en que “el gobernador debe reactivar la obra pública, principalmente el de construcción de viviendas que hoy es la solución para que cada sanjuanino tenga una llave en sus manos, sobre todo en tiempos en que los alquileres se fueron a las nubes”.

Gramajo reafirmó los conceptos al decir que “hay muchas cosas que están haciéndose bien, pero muchas otras no y que tienen que ver con la matriz productiva de San Juan”. El ex intendente aclaró que, “sé también que mucho de lo que no pasa en San Juan tiene que ver con decisiones de Nación, pero más allá de esto, se necesita que la Provincia active mecanismos que sirvan como anticuerpos de las políticas nacionales que tanto han golpeado a los sanjuaninos”.

La crítica que realizó el referente de San Juan Te Quiero se destaca porque hasta el momento se mostró medido en hacerlas con referencia al gobernador Marcelo Orrego e incluso colaboró políticamente en la Cámara de Diputados con la banca que ocupa Gabriel Sánchez, diputado de Chimbas. Es más, en varias ocasiones se expidió sobre la alta inflación, los bajos sueldos que sufren los sanjuaninos, pero apuntándole a las decisiones del gobierno nacional de Javier Milei.

Fabián Gramajo / San Juan Te Quiero

