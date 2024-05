Cada 8 de mayo se celebra el día Nacional de la prevención sísmica en conmemoración a la creación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), una institución que nació tras el terremoto de 1944 que devastó San Juan y que cambió la construcción en Argentina para siempre. Una catástrofe que dejó mitos, pero también impulsaron el progreso.

DIARIO HUARPE habló con Rodolfo García, director del Inpres, para desmentir algunos mitos arraigados en una de las provincias con más actividad sísmica del país.

Cuando ponerse debajo del marco de una puerta

La mayoría de los mitos en cuanto a prevención sísmica se instalaron a partir del terremoto del 44. Uno de ellos es que hay que ponerse debajo del marco de la puerta. Esto es una verdad a medias.

Según explicó García, esto se debe hacer solo si el protocolo en caso sismos del lugar lo indica. Esto se determina según la estructura que tenga el lugar. “Puede pasar que la puerta tenga una estructura vidriada, lo que sería contraproducente. Depende de las condiciones del lugar. Este mito tiene origen en el '44 porque las casas era de adobe, por lo que debajo de las puertas era una zona estructuralmente fuerte. Quizás el protocolo indique evacuar y ubicarse en una zona segura. Depende del lugar”.

Solo tiembla cuando hace calor y el tiempo está calmo

Otro de los mitos relacionados a la actividad sísmica es que sólo tiembla cuando hace calor y el tiempo está calmo. “Esto también está relacionado al mismo terremoto. Como fue una noche de verano se asocian la calma y el calor con la actividad sísmica, pero eso es solo una coincidencia. Uno de los terremotos más fuertes registrados en el mundo ocurrió en el Ártico mientras ocurrían vientos blancos, asi que no son incidentes las condiciones climáticas”, agregó.

La sismo resistencia para prevenir catástrofes

García rescata que si bien quedaron mitos desde el terremoto del 44, el Inpres trabaja para disminuir el impacto de esos fenómenos geológicos. La construcción sismorresistente fue uno de esos cambios que se instaló en San Juan.

Desde su fundación el Inpres desarrolló y puso en vigencia tres reglamentos: Concar 70, NAA 80 e Inpres-Cirsoc 103, cuya primera versión se puso en vigencia en 1983 y tuvo su primera actualización en 1991. Este último vigente en toda obra pública nacional.

Sin embargo, el Reglamento para Construcciones Sismorresistentes, está actualmente en un proceso de cambio profundo. En tal sentido, dos son las razones principales que avalan dicho cambio: a) Técnicas y b) Políticas. Técnicamente los reglamentos actuales en el mundo, aunque han sido efectivos para prevenir el colapso, no lo han sido para controlar el nivel de daños y las grandes pérdidas económicas asociadas. Desde el punto de vista político, el fenómeno de globalización y los tratados de integración regionales, tales como el Mercosur, ALCA, Nafta, imponen una estandarización en criterios, notaciones, procedimientos de diseño, etc., de forma que los reglamentos no constituyan barreras que dificulten los mencionados procesos de integración, sin dejar de tener en cuenta las particularidades nacionales e incluso regionales dentro de nuestro país.

El nacimiento del Inpres

Tras el terremoto que devastó San Juan casi en un 80% en 1944, el Poder Ejecutivo, a cargo de Edelmiro Julián Farrell, como presidente, y Juan Domingo Perón, como vice, creó a través de su Ministerio del Interior bajo la dirección de Luis César Perlinger, el Consejo de Reconstrucción de San Juan con el objetivo de atender a las víctimas y reparar los daños materiales sufridos en la provincia. Luego, en 1964, este Consejo amplió su denominación y pasó a llamarse Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y Reconstrucción de San Juan (Concar).

Una vez concluidas las obras de reconstrucción en San Juan, el Poder Ejecutivo Nacional decidió disolver, en 1972, el Concar y sancionar, el 8 de mayo de ese mismo año, la Ley 19.616, con la cual creó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), ente con sede central en San Juan y que se encargaba de concientizar a la población, de practicar la sismología y de generar las medidas, reglamentos y prevención del riesgo sísmico, necesarios para el cuidado de la población y las estructuras civiles en zonas sísmicas.