Para Turcumán, Lavagna “ha empezado al revés”

El sábado Cristina Fernández pateó el tablero al anunciar su fórmula presidencial. Y ahora el que generó un cimbronazo fue Roberto Lavagna que también dijo que será candidato a presidente. En este sentido, el candidato a gobernador de la provincia por el frente San Juan Primero Martín Turcumán, dijo que el ex ministro de economía “empezó al revés”, al referirse a que anunció que será candidato sin antes formar un frente o mencionar el espacio por el que competirá.

“Hasta este momento, pensé que era candidato porque estaba dentro de las posibilidades. Tengo entendido que lo que se negociaba era si iba por dentro o no de Alternativa Federal. Más allá de la candidatura hay que hacer hincapié en el armado de los espacios. Para saber si esto tendrá trascendencia hay que saber en qué espacios son candidatos y cómo se conforman. Primero está el vencimiento de las fechas para construir los frentes y luego las candidaturas, ha empezado al revés el hombre (por Lavagna). Si yo te digo que voy a ser candidato y todavía no sé en qué frente, no es serio”, dijo el candidato a gobernador.