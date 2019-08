Para un medio mendocino, San Juan avanzó al eliminar la figura de la Reina del Sol

A dos semanas de que el Gobierno de San Juan determinara que dejará de elegir a una Reina Nacional del Sol para pasar a coronar a Embajadoras, sin importar su belleza física; este hecho parecer haber causado una real conmoción en Mendoza en donde hasta llegaron a asegurar que la medida sanjuanina era como "una mojada de oreja".

Es que en Mendoza se sigue con las elecciones departamentales en las que se vota a la joven más bella para que represente a su jurisdicción, mientras que desde este año, en San Juan se elegirá a una Embajadora que deberá presentar un proyecto de interés social. En diario Uno de la vecina provincia, en un editorial firmado por Manuel de Paz asegura categórico que "San Juan nos mojó la oreja".

"En Mendoza creemos que San Juan es una provincia más conservadora que la nuestra. Menos abierta a los cambios. Más pueblerina. Y que nosotros en cambio somos unos modernos de puta madre, abiertos y receptivos a las tendencias que marcan las naciones más desarrolladas, por ejemplo en acompañar el avance de las mujeres contra la cultura machista", aseguró el editorialista.

Paz argumentó que los sanjuaninos "acaban de demostrarnos que en cuestiones de novedades sociales parecen estar algo más avispados. Una de las pruebas irrefutables es que acaban de eliminar de un plumazo la elección de las reinas de la belleza de su conocida Fiesta Nacional del Sol.

Igualmente, Paz aclaró que "para no ser tan rupturistas se ha decidido por ahora suplantarlo por la designación de "una embajadora de San Juan" y agregó que en la provincia aseguran que la ganadora podrá ser petisa, gordita, madre y sin límites de edad.

Ya no habrán coronas, capas, ni otros ridículos atributos "reales".

Mientras en los medios y las redes sociales se habla del cambio hecho en San Juan, Paz asegura que las autoridades mendocinas no piensan hacer un cambio de esta envergadura. El redactor aseguró que "ni el mandatario Alfredo Cornejo ni la titular de Turismo de la provincia, Gabriela Testa, se han mostrado favorables a la eliminación del reinado vendimial".

Igualmente, si bien, no se habla a micrófono abierto, Paz aseguró que ya son muchos los que admiten que la elección de reinas de belleza va camino a desaparecer. De hecho, desde este año la Fiesta Provincial del Turismo no elige más reinas en Mendoza "para no cosificar a la mujer", según lo solicitado por las cámaras privadas de turismo. También se eliminó la elección de la reina de la Nieve.

Por su parte, el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, llegó a plantear la posibilidad de hacer un referendum para saber si los mendocinos quieren seguir o no con la elección de la reina de la Vendimia. Si bien esta alternativa fue mencionada por Gareca, Paz opinó que, al menos por ahora, "nadie le llevó apunte".